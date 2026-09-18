La costarricense Rebeca Grynspan volvió a ser este viernes la más votada entre los candidatos a la secretaría general de la ONU en el tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, según indicaron a la agencia EFE fuentes diplomáticas.

Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), recibió nueve apoyos, cinco votos en contra y uno ‘sin opinión’.

Por su parte, Rodrigues-Birkett, la actual embajadora de Guyana ante la ONU, obtuvo ocho votos a favor, seis en contra y uno ‘sin opinión’.

Ambas han recibido el mayor número de apoyos en las tres rondas de este tipo de votación no vinculante, conocida como ‘straw poll’, en la que los miembros del Consejo de Seguridad muestran su opinión de forma confidencial.

Sin embargo, el resultado supone una reducción de los apoyos respecto a la primera ronda, en la que Grynspan recibió diez votos positivos, y la segunda, en la que Rodrigues-Birkett fue favorita también con ocho apoyos, pero con menos votos en contra.

Para los aspirantes a suceder a António Guterres son casi igual de importante los votos afirmativos que los negativos, porque en la próxima ronda de votación, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido- muestran sus posibles vetos contra los candidatos.

Para los aspirantes a suceder a António Guterres son casi igual de importante los votos afirmativos que los negativos. Shutterstock

Las cinco potencias votan en una papeleta de un color diferente a la de los otros diez miembros, lo que permite conocer los vetos que dejarían fuera de la carrera al aspirante en cuestión.

Los tres varones de la carrera obtuvieron cinco apoyos: el argentino Rafael Grossi recibió además ocho votos en contra; el ugandés Olara Otunnu, siete; y el senegalés Macky Sall nueve.

Les siguen la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, con tres votos afirmativos, seis negativos y seis ‘sin opinión’, y la chilena Michelle Bachelet, que recibió un voto a favor, 11 en contra y tres ‘sin opinión’.

La expresidenta chilena reconoció hace unos días que ya sabe que no va a ser elegida secretaria general, por lo que su retirada de la carrera podría estar cerca.

Cierra la lista de candidatos la ecuatoriana Ivonne Baki, que, de nuevo, no obtuvo ningún voto a favor, y se llevó 10 en contra y cinco ‘sin opinión’.

Hace diez años, la elección formal de Guterres como secretario general de la ONU se produjo a mediados de octubre, tras varias rondas de votaciones.