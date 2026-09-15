Los conductores deben respetar una serie de normas para circular por calles, avenidas y rutas.

Entre las conductas contempladas por la legislación se encuentra el uso del celular mientras se maneja, una infracción que puede tener consecuencias sobre la licencia de conducir a través del Sistema de Puntos (Scoring).

El esquema contempla una cantidad inicial de puntos y establece descuentos ante determinadas infracciones. Por eso, una falta de tránsito vinculada al uso del teléfono puede adquirir mayor importancia cuando se combina con otras conductas sancionadas y provoca una reducción progresiva del puntaje.

Qué pasa con la licencia de conducir si un conductor usa el celular

El uso del celular mientras se conduce está contemplado entre las conductas que afectan la atención del conductor y pueden ser sancionadas. En los sistemas de scoring que aplican descuentos por esta infracción, la falta implica una quita de puntos de la licencia de conducir.

La situación puede adquirir mayor relevancia cuando el conductor acumula otras infracciones, ya que cada una puede generar nuevos descuentos. De esta manera, el problema no queda limitado a una única sanción, sino que el puntaje disponible puede reducirse progresivamente.

En CABA, por ejemplo, conducir utilizando el celular implica actualmente una quita de 5 puntos dentro del sistema.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir

El punto central del sistema aparece cuando el conductor llega a cero puntos. En ese escenario, la licencia de conducir puede quedar sujeta a una medida de suspensión o inhabilitación, de acuerdo con las condiciones previstas por el régimen vigente.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Esto significa que una infracción por sí sola no necesariamente implica perder la licencia, pero puede contribuir a reducir el puntaje disponible. La acumulación de distintas faltas es la que puede llevar al conductor hacia el límite del sistema.

Por eso, además de la sanción correspondiente a cada infracción, los conductores deben tener en cuenta el impacto que la acumulación de faltas puede generar sobre el scoring y sobre la posibilidad de conservar habilitada la licencia.