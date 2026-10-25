El Museo Nacional Ferroviario se transformará durante tres días en un escenario repleto de misterio y atracciones temáticas.

Con la llegada de Halloween, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para recibir una de las propuestas temáticas con más convocatoria de la temporada.

Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, el Museo Nacional Ferroviario, ubicado en el barrio porteño de Retiro, abrirá sus puertas para dar paso al regreso del Tren Fantasma, una experiencia inmersiva diseñada para ofrecer entretenimiento, sustos y actividades culturales para todas las edades.

Qué atracciones y actividades habrá en la edición 2026 del Tren Fantasma

La nueva edición de la propuesta contará con un despliegue de escenarios temáticos que incluirán el recorrido por el Tren Fantasma, el Tren Zombie y el Tren Carnicero, sumado a diversas sorpresas distribuidas por el predio del museo.

Entre los principales atractivos, los asistentes podrán disfrutar de una maratón de películas de terror, sesiones de lectura de cuentos espeluznantes y concursos con premios al mejor disfraz .

Además de las atracciones principales, la experiencia sumará un espacio con puestos de tarot, astrología, muestras de arte y juguetes embrujados.

La experiencia sumará un espacio con puestos de tarot, astrología, muestras de arte y juguetes embrujados. Imagen ilustrada con ChatGPT

Para acompañar la jornada, el evento dispondrá de una feria de emprendedores locales y diversos stands gastronómicos con opciones para toda la familia.

Días, horarios y precios de las entradas para asistir al evento en Retiro

El evento se desarrollará en la sede del Museo Nacional Ferroviario, ubicado en Avenida del Libertador 405, CABA. Las jornadas contarán con los siguientes horarios de apertura:

Viernes 30 de octubre: de 16:00 a 22:00 horas.

Sábado 31 de octubre: de 14:00 a 22:00 horas.

Domingo 1 de noviembre: de 14:00 a 21:00 horas.

El valor de la entrada general es de $5.000 y podrá adquirirse directamente en la boletería del museo el mismo día de la visita, la cual habilitará la venta dos horas antes del inicio de cada jornada.

Por su parte, los menores de 3 años, jubilados y personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ingresarán de forma gratuita.

¿Cómo funcionaba la experiencia en 2025?

La propuesta tuvo una gran repercusión el año pasado. Aquella edición funcionó con la habilitación de dos vagones principales con dinámicas diferenciadas.

Por un lado, se encontraba el “Vagón de sustos”, donde actores caracterizados sorprendían a los visitantes, destacándose la presencia de la Llorona como uno de los personajes clásicos del paseo.

Funcionaba también el “Vagón ambientado”, un espacio decorado íntegramente con temática de terror para recorrer a pie.

La propuesta del año previo se completó con actividades complementarias que incluyeron tiradas de tarot, lectura de carta astral y una feria gastronómica con puestos de helados, cafetería, pastelería y churros.

La organización promovió la asistencia con disfraces y consolidó un formato orientado tanto al público infantil como al adulto.