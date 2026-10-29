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Las celebraciones de Halloween movilizan a miles de jóvenes que planifican salir disfrazados a festejos en boliches, bares y reuniones particulares durante el fin de semana.

Ante esta salida nocturna, conocer las condiciones del tiempo resulta fundamental para evitar sorpresas por precipitaciones o tormentas al momento de desplazarse.

De acuerdo con las proyecciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las noches del viernes 30 y sábado 31 de octubre, el panorama meteorológico mostrará variaciones significativas según la región del país.

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Clima en CABA y la provincia de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones meteorológicas evolucionarán de manera favorable hacia el fin de semana de eventos.

Durante el viernes 30, la jornada comenzará inestable con una probabilidad de lluvias y tormentas aisladas de entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde.

Hacia la noche el tiempo mejorará sensiblemente, con una probabilidad de precipitaciones casi nula (0-10%), cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable cercana a los 17 °C.

Para la noche del sábado 31, la situación se consolidará con excelentes condiciones para las salidas nocturnas. Se prevé un cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia (0%), con una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 14 °C en todo el territorio capitalino y bonaerense.

Para las noches del viernes 30 y sábado 31 de octubre, el panorama meteorológico mostrará variaciones según la región del país.
Para las noches del viernes 30 y sábado 31 de octubre, el panorama meteorológico mostrará variaciones según la región del país.SMN

Cuáles serán las provincias más afectadas por las lluvias y el mal tiempo

En el interior del país, el reporte del SMN anticipa inestabilidad concentrada en el Norte y puntos de Cuyo durante las dos jornadas:

  • Salta: registrará tormentas y lluvias durante la tarde y la noche del viernes 30, con probabilidades de precipitación de hasta el 70% y temperaturas entre los 12° C y 23° C. El sábado 31 mantendrá condiciones inestables hacia la tarde/noche, con probabilidad de tormentas aisladas (10-40%) y una máxima de 23° C.
  • Tucumán: la capital tucumana presentará probabilidad de tormentas (10-40%) durante la tarde y la noche del viernes 30, con máximas de 27° C. Estas condiciones inestables persistirán durante la tarde y noche del sábado 31, con registros térmicos similares.
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  • Mendoza: la jornada del viernes 30 transcurrirá con cielo algo a parcialmente nublado, sin precipitaciones (0-10%) y una máxima de 27° C. Para la tarde/noche del sábado 31, en cambio, se prevé el desarrollo de tormentas aisladas (10-40%) con una máxima de 25° C.
  • Noreste y Patagonia: el litoral registrará una marcada mejoría hacia el sábado 31 con cielos despejados, mientras que en la Patagonia predominarán los cielos nublados sin alertas severas para el fin de semana.