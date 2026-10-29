Las celebraciones de Halloween movilizan a miles de jóvenes que planifican salir disfrazados a festejos en boliches, bares y reuniones particulares durante el fin de semana.

Ante esta salida nocturna, conocer las condiciones del tiempo resulta fundamental para evitar sorpresas por precipitaciones o tormentas al momento de desplazarse.

De acuerdo con las proyecciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las noches del viernes 30 y sábado 31 de octubre, el panorama meteorológico mostrará variaciones significativas según la región del país.

Clima en CABA y la provincia de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones meteorológicas evolucionarán de manera favorable hacia el fin de semana de eventos.

Durante el viernes 30 , la jornada comenzará inestable con una probabilidad de lluvias y tormentas aisladas de entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde.

H acia la noche el tiempo mejorará sensiblemente , con una probabilidad de precipitaciones casi nula (0-10%), cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable cercana a los 17 °C.

Para la noche del sábado 31 , la situación se consolidará con excelentes condiciones para las salidas nocturnas. Se prevé un cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia (0%), con una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 14 °C en todo el territorio capitalino y bonaerense.

Para las noches del viernes 30 y sábado 31 de octubre, el panorama meteorológico mostrará variaciones según la región del país. SMN

Cuáles serán las provincias más afectadas por las lluvias y el mal tiempo

En el interior del país, el reporte del SMN anticipa inestabilidad concentrada en el Norte y puntos de Cuyo durante las dos jornadas:

Salta : registrará tormentas y lluvias durante la tarde y la noche del viernes 30, con probabilidades de precipitación de hasta el 70% y temperaturas entre los 12° C y 23° C. El sábado 31 mantendrá condiciones inestables hacia la tarde/noche, con probabilidad de tormentas aisladas (10-40%) y una máxima de 23° C. registrará tormentas y lluvias durante la tarde y la noche del viernes 30, con probabilidades de precipitación de hasta el 70% y temperaturas entre los 12° C y 23° C. El sábado 31 mantendrá condiciones inestables hacia la tarde/noche, con probabilidad de tormentas aisladas (10-40%) y una máxima de 23° C.

Tucumán: la capital tucumana presentará probabilidad de tormentas (10-40%) durante la tarde y la noche del viernes 30, con máximas de 27° C. Estas condiciones inestables persistirán durante la tarde y noche del sábado 31, con registros térmicos similares. la capital tucumana presentará probabilidad de tormentas (10-40%) durante la tarde y la noche del viernes 30, con máximas de 27° C. Estas condiciones inestables persistirán durante la tarde y noche del sábado 31, con registros térmicos similares.