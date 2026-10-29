Una antigua profecía atribuida a Nostradamus volvió a circular en redes sociales. El pasaje pertenece a la Centuria I, cuarteta 17 y menciona períodos de sequía seguidos por “grandes diluvios”, una referencia que algunos usuarios vinculan con las previsiones de lluvias extremas asociadas al fenómeno climático de El Niño.

Qué dice la cuarteta de Nostradamus que habla de grandes inundaciones

La Centuria I, cuarteta 17, forma parte de Les Prophéties (Las profecías), la recopilación de versos que el autor francés publicó en el siglo XVI. En una versión del texto original en francés, los cuatro versos dicen:

Par quarante ans l’Iris n’aparoistra, par quarante ans tous les jours sera veu. La terre aride en siccité croistra, et grands deluges quand sera aperceu.

Una traducción aproximada sería:

Durante cuarenta años, el arcoíris no aparecerá; durante cuarenta años, será visto todos los días. La tierra árida aumentará su sequedad y, cuando sea percibido, llegarán grandes diluvios.

La última línea es la que alimenta las interpretaciones sobre inundaciones. El poema contrapone períodos de sequedad con la llegada de grandes diluvios, una imagen que puede asociarse con fenómenos naturales extremos.

Sin embargo, la cuarteta no establece una fecha concreta para esos acontecimientos ni permite determinar si se refiere a lluvias torrenciales, inundaciones regionales o una metáfora .

Tampoco existe un registro histórico que permita identificar a qué período de 40 años alude el texto o comprobar que la secuencia de sequías y diluvios descrita por Nostradamus haya ocurrido u ocurra tal como está escrita.

La Centuria I, cuarteta 17, de Nostradamus menciona períodos de sequía y "grandes diluvios".

Por qué relacionan la profecía de Nostradamus con una inundación por El Niño

La asociación entre la cuarteta y una posible inundación por El Niño de interpretaciones difundidas en redes sociales y de la búsqueda de coincidencias entre las profecías antiguas y los acontecimientos actuales. En este caso, la mención a los “grandes diluvios” se vincula con las previsiones sobre un episodio intenso de El Niño y sus posibles efectos sobre las precipitaciones.

La relación resulta llamativa porque el fenómeno climático puede modificar los patrones de lluvia en distintas regiones del planeta. No obstante, no hay evidencia de que Nostradamus haya anticipado ese proceso ni de que la cuarteta permita establecer cuándo o dónde se produciría una inundación.

Qué es El Niño y por qué puede provocar lluvias extremas

El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cuando aumenta la temperatura de la superficie del Océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas en diferentes partes del mundo.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), El Niño puede favorecer lluvias superiores a las habituales en determinadas regiones y condiciones más secas en otras. Sus efectos dependen de la intensidad del episodio, la época del año y las características meteorológicas locales.

El fenómeno no provoca las mismas consecuencias en todos los países. Mientras algunas zonas pueden experimentar precipitaciones abundantes e inundaciones, otras pueden atravesar períodos de sequía, temperaturas elevadas o una reducción de las lluvias.

El fenómeno de El Niño puede alterar los patrones de precipitaciones y aumentar el riesgo de inundaciones en algunas regiones, pero sus efectos dependen de las condiciones climáticas de cada zona. Shutterstock

Qué dicen los pronósticos sobre El Niño en 2027

Las previsiones científicas sí advierten sobre la posibilidad de que El Niño mantenga una intensidad importante durante los primeros meses de 2027. En su informe del 8 de octubre de 2026, el Centro de Predicción Climática de la NOAA señaló que existía una probabilidad superior al 83% de que el fenómeno fuera fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027.

La proyección se basa en observaciones de las temperaturas del Océano Pacífico y en modelos climáticos que permiten estimar la evolución del fenómeno. Como ocurre con cualquier pronóstico, las probabilidades pueden actualizarse a medida que se incorporan nuevos datos.

Además, un informe difundido por la Organización de los Estados Americanos el 26 de octubre de 2026, elaborado con participación de organismos científicos y meteorológicos, advirtió sobre posibles impactos de El Niño en América durante 2027. Entre los riesgos señalados aparecen tanto las precipitaciones torrenciales y las inundaciones en determinadas regiones como las sequías en otras.

Quién fue Nostradamus y por qué sus profecías vuelven a circular

Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus, fue un médico, boticario y astrólogo francés que vivió entre 1503 y 1566. En 1555 publicó la primera edición de Les Prophéties, una obra compuesta por cuartetas poéticas que, según sus seguidores, anticipaban acontecimientos futuros.

Sus versos emplean un lenguaje simbólico, referencias históricas y expresiones difíciles de interpretar. Esa ambigüedad permitió que, a lo largo de los siglos, distintas personas relacionaran sus escritos con guerras, epidemias, desastres naturales y crisis políticas.

La difusión de supuestas predicciones para 2027 sigue ese mismo mecanismo: usuarios de redes sociales retoman pasajes antiguos y los relacionan con acontecimientos actuales o con escenarios que todavía no ocurrieron. En el caso de la Centuria I, cuarteta 17, la expresión “grandes diluvios” se utiliza para construir una conexión con las previsiones de El Niño.