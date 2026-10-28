Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Luego de un miércoles marcado por la inestabilidad en el norte argentino, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las tormentas con actividad eléctrica continuarán durante este jueves 29 de octubre en distintas zonas de Salta, Jujuy y Tucumán.

Las lluvias y tormentas podrían extenderse durante todo el jueves. Sin embargo, el tiempo comenzaría a mejorar el viernes 30 de octubre, con una disminución de la inestabilidad en la región.

Dónde habrá tormentas este jueves 29 de octubre

Según la información del SMN, las precipitaciones con actividad eléctrica podrían afectar a las siguientes localidades y regiones:

Salta: cuáles son las zonas afectadas

En la provincia de Salta, el pronóstico contempla distintas localidades de los valles, el sur y el norte provincial. Las zonas mencionadas son:

Cachi.

Salta capital.

San José de Metán.

Rivadavia.

San Ramón de la Nueva Orán.

Tartagal.

Dónde habrá tormentas este jueves 29 de octubre. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Jujuy: las localidades donde se esperan tormentas

En Jujuy, las zonas afectadas incluyen sectores del sur provincial y otras localidades. Entre ellas se encuentran:

San Salvador de Jujuy.

San Pedro.

Perico.

Libertador General San Martín.

Humahuaca.

Tucumán: qué zonas podrían tener lluvias y actividad eléctrica

En Tucumán, las condiciones inestables abarcarían la capital provincial, los Valles Calchaquíes y sectores del sur. Las localidades señaladas son:

San Miguel de Tucumán.

Tafí del Valle.

San Roque.

Concepción.

Aguilares.

Los habitantes de estas zonas deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico meteorológico a lo largo del día.

Cómo seguirá el clima en Salta, Jujuy y Tucumán

La inestabilidad se mantendrá durante todo el jueves en las provincias alcanzadas por el pronóstico. Las zonas afectadas incluyen localidades de Salta, Jujuy y Tucumán, donde se esperan tormentas con actividad eléctrica.

El viernes, en cambio, las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar. Para conocer la evolución de las precipitaciones y posibles cambios en las áreas afectadas, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.