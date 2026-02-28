El ritual del asado es uno de los más fascinantes que hay y si bien existen diferentes técnicas para preparar carne en la parrilla, existe un truco que es muy utilizado por los maestros parrilleros y se basa en frotar una cebolla por los fierros bien calientes. En la previa del asado, cuando las brasas ya están firmes y la parrilla caliente, frotar una cebolla cortada al medio sobre los hierros puede marcar la diferencia y hacer que los cortes salgan a la perfección. Cuando la cebolla entra en contacto con el calor, libera jugos naturales que ayudan a limpiar residuos adheridos a la parrilla y sus compuestos azufrados actúan como un desengrasante suave que arrastra restos de cocciones anteriores, dejando los fierros impecables. Al mismo tiempo deja una película ligera que evita que los cortes se peguen y se rompan al momento de darlos vuelta y no acumulen suciedad o grasa acumulada. Por su parte, el resultado final es el de una superficie más limpia y con menor riesgo de que queden restos quemados. Tener un buen fuego es uno de los elementos fundamentales para todo asado ya que, si las brasas no están terminadas de hacer o son insuficientes, la carne quedará mal cocinada. Por tal motivo, para tener el mejor fuego en la parrilla habrá que seguir los siguientes pasos y recomendaciones: