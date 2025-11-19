Se avecina un fin de semana extralargo, que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, con motivo del Día de la Soberanía Nacional.

Millones de personas gozarán de 4 días consecutivos de descanso. Sin embargo, algunas personas deberán trabajar este viernes 21 y a muchas otras les corresponderá hacerlo el lunes 24. ¿Cómo se cobra el feriado trabajado?

Mientras el lunes 24 es feriado nacional, el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que implica diferencias importantes en el pago para quienes trabajen.

¿Cómo se pagan los feriados y días no laborables?

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical. Esto significa que, si un trabajador presta servicios en un feriado, debe recibir el doble de su salario habitual por esa jornada.

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo N° 27.744 , durante los feriados se aplica la remuneración dominical que prevé el pago doble para quienes acudan a sus puestos de trabajo.

El artículo 166 de la ley dice que en los feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, por lo que quienes presten servicios en tales días, " cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual “.

El fin de semana largo se presenta como una oportunidad ideal para realizar una escapada.

En cambio, los días no laborables son optativos para el empleador. Si la empresa decide que se trabaje, el empleado cobrará su sueldo normal, sin ningún adicional. Por eso, el viernes 21 cada empleador puede decidir si se trabaja o no.

Feriados de noviembre: cómo se pagan si me toca trabajar

Viernes 21 (día no laborable) : si trabajás, cobrás tu salario habitual. Si no trabajás, no se descuenta el día.

Lunes 24 (feriado nacional): si trabajás, cobrás el doble por esa jornada. Si no trabajás, cobrás igual tu sueldo normal.

¿Por qué es feriado y qué se conmemora?

El próximo lunes se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, conmemoración que fue propuesta -junto con la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas- por el historiador José María Rosas en 1974 y aprobada por el Congreso de la Nación Argentina.

Recién en 2010, año del Bicentenario de Argentina, la fecha fue promovida a feriado nacional a través de una Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La fecha se celebra en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligada, que tuvo lugar el mismo día de 1845.

En aquel entonces, la Confederación Argentina estaba gobernada por Juan Manuel de Rosas, quien cumplía el rol de mandatario de la provincia de Buenos Aires.

Todo sucedió en la localidad de San Pedro, a casi 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, donde el Río Paraná se angosta y se hace una curva con forma de “s” que dificulta la navegación.

En 1845, las tropas comandadas por Lucio N Mansilla junto con criollos, gauchos, aborígenes, mulatos y mujeres , quienes trataron de impedir que los barcos de Gran Bretaña y Francia, las principales potencias económicas, políticas y bélicas del siglo XIX.

Por ese entonces, el Estado nacional argentinos estaba en construcción. En su rol de gobernador, Rosas era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación en medio de la lucha entre unitarios y federales.

Las dos potencias pretendían establecer relaciones comerciales directas con Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos sin pasar por Buenos Aires, por ende, no reconocer la autoridad de Rosas . Además, se lo presionaba para poner fin a la guerra con la Banda Orienta, hoy Uruguay, y sacara las trabas al libre comercio y medias aduaneras que protegían los productos nacionales .

Los europeos querían la libre navegación de los ríos para recorrer el río Paraná y apoyar a Corrientes, que se oponía a la gestión de Rosas. Según el historiador Mario “Pacho” O’Donnell, la “intervención anglo-francesa tenía motivos económicos”.

¿Cuáles son los próximos feriados en Argentina?

