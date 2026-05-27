Millones de personas en Estados Unidos se preparan para un nuevo día de descanso oficial que provocará cierres de bancos, oficinas y escuelas en distintas partes del país. La fecha, considerada una de las más importantes de los últimos años dentro del calendario federal, volverá a generar actividades conmemorativas, eventos públicos y movimientos masivos de viajeros.

El Gobierno decretó feriado para este viernes en todo el país

Se trata del Juneteenth, conocido también como el “Día de la Emancipación” o “Día de la Liberación”, que se celebra este cada 19 de junio y conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

El Juneteenth recuerda el momento en que los últimos esclavos afroamericanos en Texas fueron informados oficialmente de su liberación en 1865, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación firmada por Abraham Lincoln.

La fecha se convirtió en un símbolo histórico de libertad y derechos civiles en Estados Unidos.

Estados Unidos tendrá un nuevo fin de semana largo por el Juneteenth, el feriado federal que en 2026 caerá el viernes 19 de junio. Fuente: El Cronista.

Llega un nuevo fin de semana largo en este mes

En 2026, el Juneteenth se celebrará el viernes 19 de junio. Esto generará un nuevo fin de semana largo de tres días en todo el país:

Viernes 19 de junio (feriado federal)

Sábado 20 de junio

Domingo 21 de junio

Qué servicios se verán afectados

Al tratarse de un feriado federal, permanecerán cerrados:

Bancos

Oficinas gubernamentales

Tribunales federales

Escuelas públicas en muchas jurisdicciones

Algunas empresas privadas también podrían operar con horarios reducidos.