Suspenden todas las clases durante 4 días en Colombia | Los alumnos de estas ciudades tendrán un fin de semana largo.

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El calendario oficial de festivos confirma cuatro feriados nacionales consecutivos que cerrarán las puertas de los colegios públicos en distintas regiones de Colombia. La primera suspensión arranca el lunes 8 de junio por Corpus Christi y abre un ciclo de fines de semana largos que se extiende hasta el 20 de julio, Día de la Independencia.

Cada lunes feriado dispara un fin de semana largo de tres días: sábado, domingo y lunes. Para los estudiantes de calendario A, que cubre a la mayoría de los colegios oficiales del país, varias de estas fechas también se conectarán con las vacaciones de mitad de año.

Cuáles son los cuatro feriados que dejarán a los alumnos sin clases

El Ministerio de Educación Nacional confirma que estas fechas son no laborables para todos los colegios oficiales del país:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia.

Los tres primeros feriados corresponden a fechas religiosas trasladadas al lunes por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. El 20 de julio, en cambio, se conserva en su fecha original por ser fiesta patria, y en 2026 cae lunes.

Las escuelas cierran sus puertas por los feriados. ChatGPT - creada con IA

Qué ciudades tendrán fin de semana largo y cuáles ya estarán de vacaciones

En Bogotá, según la Resolución 2433 de 2025 de la Secretaría de Educación del Distrito, el receso escolar de mitad de año va del 22 de junio al 6 de julio. Eso significa que el feriado del 8 de junio (Corpus Christi) y el del 15 de junio (Sagrado Corazón) caen en período lectivo y sí generan fin de semana largo escolar.

El feriado del 29 de junio (San Pedro y San Pablo) ya estará incluido dentro de las vacaciones de mitad de año en Bogotá. El del 20 de julio coincide con el regreso a clases del segundo semestre, que en la capital arranca el 6 de julio: ese día sí será un nuevo fin de semana largo. En otras regiones del país, las fechas del receso pueden variar según cada Secretaría de Educación certificada.

Vacaciones de mitad de año por ciudad

Bogotá: del 22 de junio al 6 de julio.

Antioquia, Bolívar, Santander, Amazonas, Arauca: entre el 15 de junio y el 5 de julio, según fecha de cada secretaría.

Valle del Cauca, Buga, Ipiales: del 29 de junio al 19 de julio.

Pasto: del 6 al 26 de julio, uno de los recesos más tardíos.

Buenaventura: del 13 de julio al 2 de agosto.

El segundo semestre académico 2026 termina el 29 de noviembre en Bogotá, según el calendario oficial. Las familias deben confirmar con cada institución el cronograma exacto, ya que los colegios de calendario B y los privados pueden organizar las pausas de manera distinta dentro de las 40 semanas lectivas mínimas que exige la ley.