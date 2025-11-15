El calendario 2025 suma un nuevo feriado para el jueves 20 de noviembre, por lo que miles de argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo de cinco días seguidos. La medida solo afectará a unos determinados partidos de Buenos Aires .

Justamente, este asueto se suma al feriado del 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional y del viernes 21, el cual se decretó como puente turístico. Vale destacar que estos descansos sí beneficiarán a todo el país.

Es oficial: declaran feriado el jueves 20 de noviembre y se extiende a 5 días el fin de semana largo

Feriado del jueves 20 de noviembre: ¿a quiénes beneficia?

Para este 20 de noviembre, el feriado beneficiará solo a tres jurisdicciones del interior de Buenos Aires. Esto se debe a que festejarán sus respectivos aniversarios fundacionales:

Magadalena (248 años)

Porvenir, localidad de Florentino Ameghino (116 años)

Pedro Luro, localidad de Villarino (112 años)

¿Cómo afecta el feriado el jueves 20 de noviembre?

En las tres ciudades se decretó un asueto el próximo jueves 20 de noviembre, por lo que no habrá actividad laboral para el sector público, de bancos y para aquellos privados que decidan adherirse al feriado opcional.

Desde el Banco Provincia, ya advirtieron que las sucursales que poseen en esas jurisdicciones no abrirán sus puertas. Además, los municipios confirmaron que habrá festejos para estos días:

Porvenir : acto protocolar el jueves 20 a las 11 horas y festejos centrales el sábado 29 de noviembre a las 18 horas.

Pedro Luro : anunciaron que, desde el 21 al 24, habrá un finde XXL lleno de historia, música, sabores y tradición con espectáculos en vivo.

Magdalena: desfile cívico, militar y tradicionalista para el jueves 20 a las 18 horas en la Plaza San Martín. Cerrará el evento el grupo local “La F. Echemedy” con bailes camperos y familiares.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

Feriados inamovibles 2025

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables