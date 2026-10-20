El viernes 23 de octubre habrá un feriado local en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, por el aniversario fundacional de la localidad. La fecha permitirá que los vecinos tengan un fin de semana largo, en el marco de la conmemoración de los 296 años de historia del municipio.

La medida está contemplada en la Resolución 467/2026 del Gobierno bonaerense, que establece los días no laborables para la administración pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires , además de feriados optativos para la industria, el comercio y las demás actividades en los municipios que celebran sus festividades durante octubre.

Por qué es feriado el viernes 23 de octubre en San Antonio de Areco

San Antonio de Areco celebrará su aniversario fundacional número 296 el viernes 23 de octubre de 2026. Por ese motivo, la fecha fue incluida en el calendario de festividades locales contempladas por la normativa provincial.

Vista de San Antonio de Areco. San Antonio de Areco.

La resolución establece que la jornada será no laborable para la administración pública provincial y el Banco Provincia. En el caso de la industria, el comercio y las restantes actividades, la adhesión al feriado será optativa.

De esta manera, el alcance de la medida dependerá del sector de actividad y de las disposiciones correspondientes a cada ámbito laboral.

San Antonio de Areco, una localidad marcada por la tradición gauchesca

Fundado en 1730 por José Ruiz de Arellano, San Antonio de Areco tuvo un papel destacado en el desarrollo rural de la provincia de Buenos Aires. Su ubicación favoreció el tránsito de arrieros y comerciantes que conectaban la capital con distintas zonas del interior del país. Actualmente se encuentra sobre la Ruta Nacional Número 8, una de las más importantes de todo el país.

Con el paso del tiempo, las costumbres del campo y la figura del gaucho se consolidaron como parte central de la identidad local. Esa herencia cultural convirtió a la localidad en uno de los principales referentes de las tradiciones criollas argentinas y uno de los más antiguos de Buenos Aires .

San Antonio de Areco es considerada la Capital Nacional de la Tradición

San Antonio de Areco es conocida como la Capital Nacional de la Tradición por su estrecha relación con la cultura gauchesca. Una figura clave en ese reconocimiento fue el escritor Ricardo Güiraldes, autor de Don Segundo Sombra, novela emblemática sobre la vida del gaucho.

Cada noviembre, la localidad celebra la Fiesta Nacional de la Tradición, con desfiles de jinetes y paisanos que exhiben vestimentas típicas y mantienen vivas las costumbres rurales.