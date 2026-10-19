Para qué sirve agregar vinagre blanco en el lavarropas.

Las sábanas y las fundas de las almohadas están en contacto directo con la piel durante varias horas, por lo que acumulan transpiración, grasa corporal y restos de productos cosméticos. Con el tiempo, estos residuos pueden favorecer la aparición de manchas amarillentas, especialmente en las telas blancas.

En ese sentido, el vinagre blanco es un ingrediente común que puede ser útil para lavar la ropa de cama y ayudar a recuperar la frescura de las telas.

Para qué sirve el vinagre blanco al lavar las sábanas y las almohadas

Según una guía de Sleep Foundation dedicada al blanqueamiento de la ropa de cama, el vinagre blanco puede utilizarse como complemento del lavado para ayudar a recuperar la blancura de las telas y suavizar los tejidos.

La publicación también señala que el producto puede utilizarse para remojar previamente las sábanas y las fundas de almohada en agua tibia.

El objetivo es mejorar el aspecto de la ropa de cama sin recurrir a productos blanqueadores más agresivos.

Cómo usar vinagre blanco durante el lavado de las sábanas

El vinagre blanco tiene múltiples usos en el hogar. Shutterstock

Para incorporar este ingrediente a la rutina de lavado, lo primero es revisar la etiqueta de las sábanas y comprobar qué temperatura y productos admite el tejido.

La guía de Sleep Foundation recomienda agregar media taza de vinagre blanco al comienzo del ciclo de lavado como una alternativa para ayudar a mantener las sábanas blancas y frescas. La cantidad debe adaptarse a las indicaciones del lavarropas y al tamaño de la carga.

El procedimiento es sencillo:

Separar la ropa de cama: lavar las sábanas blancas por separado de las prendas de colores para evitar transferencias de tintes. Revisar las etiquetas: comprobar la temperatura recomendada y si el tejido admite este tipo de tratamiento. Agregar el vinagre blanco: utilizar media taza como referencia de la guía, siempre que el fabricante de la prenda y del lavarropas lo permitan. Usar el detergente habitual: el vinagre debe considerarse un complemento y no un sustituto del producto de limpieza. Elegir el ciclo adecuado: utilizar la temperatura y el programa que correspondan al material. Retirar la ropa al terminar: evitar que las sábanas húmedas permanezcan durante mucho tiempo dentro del tambor para prevenir la aparición de malos olores.

Por qué el vinagre blanco puede ayudar a blanquear las sábanas: qué dice la química

El efecto del vinagre blanco sobre la ropa de cama está relacionado con su composición: contiene ácido acético, una sustancia que reduce el pH de la solución en la que se utiliza y puede ayudar a disolver determinados depósitos minerales y neutralizar residuos alcalinos.

La acidez del vinagre puede contribuir a desprender algunos de esos depósitos y facilitar su eliminación durante el enjuague.

De esta manera, la tela puede recuperar parte de su apariencia original, aunque el resultado depende de la composición de los residuos, del tejido y del lavado.