En esta noticia Causa Hotesur y Los Sauces: el planteo de los fiscales

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces deberán ser juzgadas en un solo debate oral, en contra de lo que había definido el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5). El fallo, dictado por mayoría en la Sala I, alcanza a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo, a quienes se acusa de asociación ilícita y lavado de activos en torno a las empresas de la familia.

En el expediente, la expresidenta figura como jefa de la presunta asociación ilícita y Máximo Kirchner como organizador. La resolución llega a pocos días de la fecha prevista para el inicio del juicio por Los Sauces, que estaba fijado para este viernes 23 de octubre, con modalidad presencial.

La mayoría se conformó con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone , quienes consideraron que los argumentos del TOF 5 (integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti) no alcanzaban para sostener la división de los expedientes. En consecuencia, respaldaron la postura del Ministerio Público Fiscal, que desde el principio se opuso a tramitar dos juicios.

El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia. A su criterio, revertir lo que ya había decidido el TOF 5 implicaba una intromisión en una facultad exclusiva del tribunal de juicio: la organización del debate oral y público.

Causa Hotesur y Los Sauces: el planteo de los fiscales

El conflicto llegó a Casación por un reclamo del fiscal de juicio Diego Velasco, quien sostuvo que separar las causas provocaba una “parcialización de la prueba”. Según su planteo, eso dificultaba apreciar la maniobra en su verdadera significación jurídico-penal, ponía en riesgo la teoría del caso de la acusación y también limitaba el derecho de defensa de los imputados.

El fiscal general Mario Villar acompañó esa posición ante Casación. Argumentó que dividir el proceso tampoco favorece la celeridad, ya que supone dos juicios completos, con rondas de alegatos y sentencias por separado, además de los plazos y los eventuales recursos que cada uno traería aparejados.

El abogado de la familia Kirchner, Carlos Beraldi, había pedido que se mantuviera el criterio del TOF 5. Pese a ello, la Sala I entendió que correspondía avanzar hacia un juicio unificado.