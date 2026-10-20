Era administrador de empresas y ahora busca metales en el Riachuelo: qué motivó este rotundo cambio de vida.

Rodrigo Andrade pasó casi dos décadas trabajando en una empresa argentina hasta que decidió dar un giro radical a su trayectoria profesional. Formado en Administración de Empresas, dejó atrás el ámbito corporativo para dedicarse a la pesca magnética, una actividad que lo lleva a recorrer el Riachuelo y otros cursos de agua del Área Metropolitana de Buenos Aires en busca de objetos metálicos ocultos bajo la superficie.

Qué encuentra en el Riachuelo y por qué debe avisar a la Policía

Las expediciones de Andrade pueden terminar con la recuperación de piezas de maquinaria, hierros y partes de vehículos. Sin embargo, algunos hallazgos tienen características más delicadas. Durante una recorrida por la costa del Riachuelo emitida por eltrece en septiembre de 2026, el buscador contó que había encontrado más de diez armas de fuego. Cuando detecta una, su procedimiento consiste en dar aviso a la Policía.

Era administrador de empresas y ahora busca metales en el Riachuelo: qué motivó este rotundo cambio de vida. Captura de YouTube de Rodrigo Andrade

Estos descubrimientos muestran que la pesca magnética va más allá de una búsqueda recreativa. Los objetos extraídos pueden ser simples desechos, pero también elementos que exigen precauciones especiales. La presencia de armas obliga a actuar con responsabilidad y a evitar cualquier manipulación que pueda representar un peligro, mientras que cada salida ofrece la posibilidad de recuperar materiales abandonados en el agua.

Qué motivó este cambio en su vida y cómo la comparte con su padre

Este cambio rotundo en su vida tuvo como motivación la incomodidad que le generaba la rutina laboral que había mantenido durante 18 años. En lugar de continuar con su carrera empresarial, eligió una práctica que combina exploración, recuperación de residuos y descubrimientos inesperados. Con un imán de gran potencia sujeto a una soga, se sumerge en la búsqueda de elementos que pueden llevar años en el fondo de los ríos y que, en ocasiones, revelan episodios de otras épocas.

Andrade también realiza expediciones junto a su padre, Miguel, en los cursos de agua del Delta del Tigre. En una entrevista con Radio Nacional publicada el 5 de octubre de 2026, relató el hallazgo de un proyectil militar con una inscripción correspondiente a 1946. La pieza apareció en una zona concurrida, cerca de la estación ferroviaria de Tigre, y evidenció que estos recorridos pueden sacar a la luz objetos vinculados con el pasado.

Padre e hijo comparten sus experiencias en el canal de YouTube RePegados, donde muestran los elementos recuperados y explican cómo funciona la actividad. Aunque muchos hallazgos carecen de valor histórico o económico y terminan siendo chatarra, otros despiertan interrogantes sobre su origen. Ante la aparición de posibles explosivos u objetos peligrosos, la recomendación es no tocarlos y contactar a las autoridades.