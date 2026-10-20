El Gobierno formalizó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Bajo del Choique-La Invernada de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con una inversión de u$s 12.240 millones en Vaca Muerta.

El ingreso al RIGI fue confirmado mediante la Resolución 1808/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, tras haber sido una de las grandes inversiones anunciadas en el Argentina Week de París a principios de octubre.

Se trata de los yacimientos que Pluspetrol adquirió de ExxonMobil por u$s 1700 millones en 2024, los cuales recibirán este desembolso para incrementar la infraestructura para el procesamiento, la producción y la evacuación de hidrocarburos en la provincia.

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