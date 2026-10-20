Los tres ingredientes caseros permiten destapar los desagües de la casa.

Las cañerías tapadas son uno de los problemas domésticos más frecuentes, tanto en la cocina como en el baño.

La acumulación de restos de comida, grasa, jabón y otros residuos puede dificultar el paso del agua y provocar malos olores en el hogar.

No obstante, existe una alternativa sencilla que utiliza tres elementos caseros, comunes en casa: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua caliente.

El procedimiento, recomendado por el programa de gestión de residuos del condado estadounidense King County, permite intentar destapar el desagüe con ingredientes económicos y fáciles de conseguir.

Cómo destapar una cañería con bicarbonato, vinagre y agua hirviendo

Para completar correctamente el método, primero hay que aplicar el bicarbonato de sodio en el desagüe, luego agregar vinagre blanco y por último enjuagar con agua caliente.

Según las recomendaciones de King County para una limpieza doméstica más segura, esta preparación puede repetirse si todavía hay dificultades para drenar el agua.

Para ponerlo en práctica, se necesitan los siguientes ingredientes:

1/2 taza de bicarbonato de sodio .

1/2 taza de vinagre blanco .

Agua hirviendo, en cantidad suficiente para enjuagar el desagüe.

Paso a paso: cómo aplicar la mezcla para destapar el desagüe

Retirar los residuos visibles: quitar los restos de comida, pelos u otros materiales que estén alrededor de la rejilla del desagüe. Agregar el bicarbonato: verter media taza directamente en la cañería. Incorporar el vinagre blanco: añadir media taza lentamente. Dejar actuar: esperar unos minutos para que la preparación entre en contacto con los residuos acumulados. Enjuagar con agua caliente: tirar el agua con cuidado para ayudar a arrastrar los restos que puedan estar obstruyendo el conducto. Comprobar el drenaje: abrir la canilla y observar si el agua vuelve a circular con normalidad.

Por qué sirve limpiar las cañerías con bicarbonato y vinagre

Bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

El bicarbonato de sodio es un compuesto de carácter alcalino que se utiliza habitualmente en la limpieza doméstica por sus propiedades abrasivas suaves y su capacidad para ayudar a desprender la suciedad superficial.

Por su parte, el vinagre blanco contiene ácido acético, un componente que le otorga propiedades ácidas y que puede ayudar a remover determinados depósitos minerales, como algunas acumulaciones de sarro, y residuos superficiales.

Tanto el vinagre como el bicarbonato son dos ingredientes comunes en la casa que pueden ayudar con la limpieza de numerosas superficies si se aplica correctamente, con métodos garantizados por expertos.