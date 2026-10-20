En Argentina es muy común que cuando una persona fallece, haya dejado un testamento válido que determine la distribución de sus bienes.

No obstante, la Ley de Sucesiones establece que el testamento puede ser declarado nulo si no cumple con determinados requisitos legales, establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este caso, la administración y disposición de los bienes dependerá de la situación judicial de cada caso.

Por qué un testamento puede ser declarado nulo

De acuerdo con el artículo 2467 del Código Civil y Comercial de la Nación, un testamento puede ser declarado nulo y los herederos no podrán obtener los bienes si sucede alguna de las siguientes razones:

Violar una prohibición legal .

Presentar defectos de forma , por ejemplo, incumplir las formalidades exigidas para el tipo de testamento.

Haber sido otorgado por una persona privada de razón al momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Haber sido otorgado por una persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, el Código contempla la posibilidad de testar durante intervalos lúcidos suficientemente ciertos.

Haber sido otorgado por una persona con limitaciones para comunicarse oralmente que, además, no sabe leer ni escribir, salvo que se realice por escritura pública con la participación de un intérprete.

Haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

Favorecer a una persona incierta, salvo que alguna circunstancia permita determinar su identidad.

La declaración de nulidad de un testamento obliga a revisar quiénes tienen derecho a heredar y cómo debe continuar la sucesión. Hasta que se determine quiénes están legitimados para obtener la herencia, la administración y disposición de los bienes se frenará y dependerá de cómo avance la situación judicial de cada caso.

El artículo 2469 del mismo Código establece que cualquier interesado puede demandar la nulidad del testamento o de alguna de sus cláusulas, con las excepciones previstas en esa disposición.

Ley de Sucesiones. eugene barmin

Quiénes son los principales herederos de los bienes

El artículo 2424 del Código Civil y Comercial de la Nación establece quiénes heredan cuando una persona fallece sin dejar testamento válido que disponga de sus bienes. El orden sucesorio contempla a los siguientes grupos, según las reglas previstas por la ley:

Descendientes (hijos y nietos): tienen prioridad sobre los demás parientes. Los hijos heredan por partes iguales, mientras que los nietos pueden heredar por representación en los casos previstos por la ley.

Ascendientes (padres y abuelos): heredan cuando no hay descendientes, sin perjuicio de los derechos que le corresponden al cónyuge.

Cónyuge: puede heredar junto con los descendientes o los ascendientes, según las reglas legales. Si no hay descendientes ni ascendientes, hereda la totalidad de la herencia y excluye a los parientes colaterales.

Parientes colaterales (hermanos, sobrinos y otros familiares): heredan cuando no existen descendientes, ascendientes ni cónyuge. La ley contempla hasta el cuarto grado de parentesco.

El Estado: si no hay herederos con derecho a recibir los bienes, estos corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según dónde estén situados.

Consecuencias de ser declarado heredero indigno en sucesiones

La declaración de indignidad para suceder tiene como principal consecuencia la exclusión de la persona de la herencia del fallecido. Según el artículo 2285 del Código Civil y Comercial de la Nación, esta exclusión debe ser admitida judicialmente.

Esto significa que la persona declarada indigna pierde el derecho a recibir los bienes hereditarios que le hubieran correspondido en esa sucesión.

Además, debe restituir los bienes recibidos, conforme a las reglas aplicables al poseedor de mala fe. Si recibió sumas de dinero, también debe pagar los intereses correspondientes, aunque no los haya percibido.

Por otro lado, la indignidad no implica que los descendientes de la persona excluida pierdan automáticamente sus derechos hereditarios. De acuerdo con las reglas de representación sucesoria previstas por el Código Civil y Comercial, pueden heredar en su lugar cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley.