Durante años, la competencia por el talento estuvo marcada por los beneficios: esquemas híbridos, licencias extendidas, oficinas pensadas para la colaboración o propuestas de bienestar. Hoy, sin embargo, la discusión cambió de escala. En un contexto en el que la inteligencia artificial redefine la manera de trabajar las organizaciones más atractivas son las que mejor preparan a sus equipos para un cambio permanente.

El tradicional ranking Mejores Empleadores de APERTURA r efleja precisamente esa transformación. Las empresas que lideran esta edición tienen realidades, industrias e historias muy diferentes, pero comparten una misma convicción: la ventaja competitiva ya no pasa exclusivamente por la tecnología, las marcas o el capital invertido, sino por la capacidad de construir organizaciones que aprendan, se adapten y evolucionen más rápido que el mercado.

En ese escenario, la inteligencia artificial dejó de ser un proyecto experimental para convertirse en un nuevo sistema operativo de las empresas. El desafío ya no consiste únicamente en incorporar herramientas, sino en redefinir procesos, formar líderes capaces de gestionar equipos en entornos de cambio continuo y desarrollar colaboradores con la flexibilidad suficiente para asumir roles que hace apenas unos años ni siquiera existían. El aprendizaje permanente, la movilidad interna, el reskilling y las nuevas formas de liderazgo pasaron a ocupar un lugar tan estratégico como las inversiones o la expansión de los negocios.

Un grupo de colaboradores de Mercado Libre que lidera nuevamente el ranking de Mejores empleadores Patricio Perez

La cultura, como no podía ser de otra manera, sigue siendo el pilar para que las compañías evolucionen sin perder su esencia y ofrezcan algo muy buscado hoy por las nuevas generaciones coherencia y transparencia.

Como todos los años, unas 200 organizaciones -en 2026 175- respondieron las 80 preguntas que componen el cuestionario para definir las mejores empresas para trabajar. El listado surge a partir de una convocatoria abierta a firmas de todos los sectores e industrias que emplean a más de 45 personas en la Argentina y los resultados se dividen en tres categorías de acuerdo a la cantidad de colaboradores.

Los mejores empleadores de más de 1000 empleados

Los tres primeros puestos del ránking de las empresas con más de 1000 empleados muestran distintas maneras de recorrer el camino de la innovación, cada uno en su sector: Mercado Libre, empresa que vuelve a liderar el podio impulsa un profundo “recableado” organizacional; Unilever, en el segundo puesto, tiene su receta como representante del consumo masivo; mientras que Galicia preparar al banco para una nueva etapa de transformación.

Puesto Empresa Puntaje Cantidad de empleados CEO 1 Mercado Libre 1290 16700 Juan Martín de la Serna 2 Unilever 962 2893 Daniel Cors 3 Galicia 940 5600 Diego Rivas 4 Naranja X 935 2513 Pablo Caputto 5 Accenture 905 14000 Sofía Vago 6 PwC Argentina 895 Más de 6500 Miguel Urus 7 PMI 885 1985 Demian Pintos 8 Ford 869 3700 Martín Galdeano 9 Cervecería y Maltería Quilmes 856 4884 Pablo Panizza 10 Mondelez 832 2300 Martín Antola 11 Raízen 823 1210 Andrés Cavallari 12 Verisure 813 1962 Florencia Tsuji 13 Danone 811 mas de 3500 Juan Garibaldi 14 SAP 795 1297 Claudia Boeri 15 YPF 787 21.447 Horacio Marin 15 Grupo Arcor 787 12.713 Andrés Graziosi 16 PedidosYa 781 4660 Esteban Gutiérrez 17 Grupo Techint 773 19920 Paolo Rocca 18 Pan American Energy 771 Más de 4800 Marcos Bulgheroni 19 Nestlé 769 más de 1900 Gian Carlo Aubry 20 Alsea 767 mas de 4900 Christian Gurría Dubernard 21 Veolia 766 2196 Gustavo Calvi 22 Globant 766 Más de 4600 Martín Migoya 23 Natura 762 mas de 1300 Christian Coone 23 San Cristóbal 762 1739 Diego Guaita 24 Disney 745 1300 Martin Iraola 25 BBVA 737 6151 Jorge Bledel 27 Konecta 724 7300 Iván Morero 28 KPMG 722 1490 Nestor García 29 Gador 721 1188 Alfredo Weber 30 Grupo Newsan 714 3412 Lusi Galli 31 Smurfit Westrock 710 1300 Germán Gambini 32 Arcos Dorados 707 16500 Diego Paniagua 33 Holcim Argentina 704 1300 Pablo Bittar 34 Droguería del Sud 703 1110 Eduardo Lopardo 35 Grupo ST 702 1147 Matías Peralta y Juan Lladó 36 NTT DATA 700 1085 Pablo Pereira 37 Camuzzi 695 1685 Hernan Pardo 38 Grupo Corven 692 1592 Leandro Iraola 39 Bimbo 688 Más de 1000 José Zavalía Lagos 39 Santander 688 7.064 Alejandro Butti 40 Farmacity 686 8399 Sebastián Miranda 41 Mirgor 681 2801 José Luis Alonso 41 Puma 681 1179 Gustavo Marques 42 Despegar 679 1338 Paula Cristi 43 Western Union – Pago Fácil 677 1300 Maximiliano Babino 44 La Caja 668 Más de 1800 Jorge Mignone 45 Personal 666 18000 Roberto Nobile 46 Celsur 663 1402 Gabriel O. Garcia 47 ICBC 660 3200 Andrés Lozano 48 SanCor Salud 656 2329 Fernando Werlen 49 Saint-Gobain 651 1336 Tomás Quinteros 49 Toyota 651 7714 Gustavo Salinas 50 La Segunda 647 1840 Mario Castellini 51 Banco Ciudad 646 2154 Bruno Folino 52 Carrefour 645 17000 Noël Prioux 53 Prestige 628 1914 Daniel Herrero 54 OMINT 618 2988 Marcelo Mancini 55 BIND 616 1065 Marcela Fernie 56 Renault 615 1550 Pablo Sibilla 57 Prosegur 614 15.467 Alejandro Sánchez (Prosegur Alarms Argentina); Eduardo Miyares (Prosegur Security Argentina); Marín Matos (Prosegur Cash Argentina) 58 Hospital Alemán 608 2244 Ricardo Berthold 59 Emova 533 4700 Joaquín Acuña 60 DIA 523 Más de 3000 Agustín Ibero 61 Grupo L 516 6873 Sebastián Lusardi 62 Sanatorio Otamendi 509 1535 Jorge De All 63 Ocasa 497 2500 Santiago Castro Piccolo 64 Hormetal 416 1200 Pablo Francisco Ostapovich 65 Banco de la Provincia de Buenos Aires 410 9974 Sergio Ares

Las preferidas de entre 200 y 1000 colaboradores

Salesforce este año se ubicó en el primer puesto en su categoría y sostiene que el verdadero diferencial pasa por construir una organización donde el liderazgo, el aprendizaje continuo y la innovación formen parte del trabajo diario.

Escuchar a los colaboradores y transformar ese feedback en decisiones concretas aparece como otro de los rasgos comunes entre las empresas mejor posicionadas. Roche, segunda en el ránking , revisa periódicamente sus beneficios, adapta iniciativas y redefine prácticas a partir de las necesidades que detecta dentro de la organización . La premisa es que innovar no consiste solo en incorporar nuevas herramientas, sino también en abandonar aquello que dejó de generar valor.

La fórmula de Salesforce es formar su liderazgo puertas adentro Pato Perez

La autonomía también es una ventaja competitiva de las empresas más atractivas para trabajar. Lejos de entenderla como ausencia de reglas, las compañías buscan respaldarla con procesos que hagan más transparente la gestión y favorezcan el desarrollo profesional. Google, que completó el podio en el tercer lugar , pone ese concepto en práctica con mecanismos como la evaluación ascendente de los líderes, la movilidad interna y la formación continua . La idea es que el crecimiento deje de depender únicamente de la estructura jerárquica y pase a construirse sobre el aprendizaje permanente y la responsabilidad individual.

Puesto Empresa Puntaje Cantidad de empleados CEO 1 Salesforce 909 Más de 200 Silvia Tenazinha 2 Roche 885 476 María Pia Orihuela 3 Google 841 Más de 350 Juan Vallejo 4 YPF Luz 820 490 Martín Mandarano 5 Coca-Cola 812 291 Leonardo García 6 Scania 811 640 Sebastián Figueroa 6 Syngenta 811 925 Marcos Bradley 7 Sanofi 801 Más de 450 Luján Forti 8 L'Oreal 793 564 Yann Le Bourdon 9 Siemens 791 630 Eduardo Gorchs 10 Lenovo 790 714 Octavio Fonseca Alego 11 BASF 784 501 Matías Guido Martin 12 Marval, O´Farrell & Mairal 783 546 Gustavo Giay 13 Schneider Electric 771 500 Marcela Romero 14 Thompson Reuters 767 443 Rodrigo Hermida 16 MSD 749 Más de 500 Carlos Annes (Salud Humana) - Marilia Rangel Ribas Martins Campos (Salud Animal) 17 Paradigma 744 205 Juan Defiore 18 MODO 741 383 Rafael Soto 19 Unipar 740 559 Rodrigo Cannaval 20 IOL 735 210 Diego Pizzulli 21 Aon Argentina 732 535 Maximiliano Bona 22 Novartis 729 Más de 300 Carolina López Camelo 24 AstraZeneca 728 360 Maria Shipulieva Fernandez 23 Assist Card 724 450 Carlos Stefani 24 ABB 723 451 Giselle S. Somale 25 Havas Argentina 692 501 María José Ezquerra 26 Epidata 688 630 Adrián Anacleto 26 Ualá 688 868 Pierpaolo Barbieri 31 Mars South Latam 677 Más de 250 Magdalena Ferreira Lamas 28 Medifarm (Scienza Argentina) 676 540 Sebastian Roqueta 29 ManpowerGroup Argentina 674 336 Luis Guastini 30 Flux IT 671 256 Santiago Urrizola 44 Naturgy Argentina 652 824 Gerardo Gómez 32 Boehringer Ingelheim 650 695 Martín Cottone 33 Adecco 640 354 Leandro Cazorla 33 Interbanking 640 386 Sebastián Bottcher 34 Veritran 637 220 Marcelo González 35 IT Patagonia 633 764 Claudio Rancaño 37 PepsiCo Argentina 617 840 Diego Serantes 36 Eco Aguas y Bebidas Saludables 614 202 Pablo Abadía 38 Baufest 604 393 Ángel Pérez Puletti 40 Grupo La Emilia 598 817 Alan Meller 39 Bodega Trivento 595 353 Marcos Jofré 41 JetSMART Airlines 584 666 Gonzalo Pérez Corral 42 Gire 579 738 Gonzalo Diaz Solá 43 Shell Argentina 574 251 Germán Burmeister 45 Genneia 561 455 Bernardo Andrews 46 ADT Security Services 543 736 Clara Kennedy 47 Mexichem 532 219 Víctor Guajardo 48 Grupo Gestión 531 458 Jorge Salvatierra 49 Pomelo 519 242 Gastón Irigoyen 50 Compañía Mega 518 209 Tomás Córdoba 51 Southbay 505 750 Federico Tortora 52 Grupo Ecipsa 473 245 Walter Fuks 53 Fundación Temaikén 439 258 Sergio Guerra

Los mejores empleadores de menos de 200 empleados

Entre las empresas más chiquitas, cada una llegó a ese lugar por caminos diferentes, aunque con una coincidencia de fondo: entendieron que la cultura no se sostiene con un discurso, sino con decisiones que se ponen a prueba todos los días.

Es el caso de Visa, quien lidera el listado; de Motorola, quien ocupa el segundo puesto y, este año, de dos compañías más que comparten la tercera posición: Amgen y Philips.

En Visa la mitad de la evaluación de desempeño depende de cómo se alcanzaron los resultados Pato Perez

Para estas compañías, esa convicción se traduce en sistemas que empujan a desafiar el statu quo y convierten la innovación en una práctica cotidiana.