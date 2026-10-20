Durante años, la competencia por el talento estuvo marcada por los beneficios: esquemas híbridos, licencias extendidas, oficinas pensadas para la colaboración o propuestas de bienestar. Hoy, sin embargo, la discusión cambió de escala. En un contexto en el que la inteligencia artificial redefine la manera de trabajar las organizaciones más atractivas son las que mejor preparan a sus equipos para un cambio permanente.
El tradicional ranking Mejores Empleadores de APERTURA refleja precisamente esa transformación. Las empresas que lideran esta edición tienen realidades, industrias e historias muy diferentes, pero comparten una misma convicción: la ventaja competitiva ya no pasa exclusivamente por la tecnología, las marcas o el capital invertido, sino por la capacidad de construir organizaciones que aprendan, se adapten y evolucionen más rápido que el mercado.
En ese escenario, la inteligencia artificial dejó de ser un proyecto experimental para convertirse en un nuevo sistema operativo de las empresas. El desafío ya no consiste únicamente en incorporar herramientas, sino en redefinir procesos, formar líderes capaces de gestionar equipos en entornos de cambio continuo y desarrollar colaboradores con la flexibilidad suficiente para asumir roles que hace apenas unos años ni siquiera existían. El aprendizaje permanente, la movilidad interna, el reskilling y las nuevas formas de liderazgo pasaron a ocupar un lugar tan estratégico como las inversiones o la expansión de los negocios.
La cultura, como no podía ser de otra manera, sigue siendo el pilar para que las compañías evolucionen sin perder su esencia y ofrezcan algo muy buscado hoy por las nuevas generaciones coherencia y transparencia.
Como todos los años, unas 200 organizaciones -en 2026 175- respondieron las 80 preguntas que componen el cuestionario para definir las mejores empresas para trabajar. El listado surge a partir de una convocatoria abierta a firmas de todos los sectores e industrias que emplean a más de 45 personas en la Argentina y los resultados se dividen en tres categorías de acuerdo a la cantidad de colaboradores.
Los mejores empleadores de más de 1000 empleados
Los tres primeros puestos del ránking de las empresas con más de 1000 empleados muestran distintas maneras de recorrer el camino de la innovación, cada uno en su sector: Mercado Libre, empresa que vuelve a liderar el podio impulsa un profundo “recableado” organizacional; Unilever, en el segundo puesto, tiene su receta como representante del consumo masivo; mientras que Galicia preparar al banco para una nueva etapa de transformación.
|Puesto
|Empresa
|Puntaje
|Cantidad de empleados
|CEO
|1
|Mercado Libre
|1290
|16700
|Juan Martín de la Serna
|2
|Unilever
|962
|2893
|Daniel Cors
|3
|Galicia
|940
|5600
|Diego Rivas
|4
|Naranja X
|935
|2513
|Pablo Caputto
|5
|Accenture
|905
|14000
|Sofía Vago
|6
|PwC Argentina
|895
|Más de 6500
|Miguel Urus
|7
|PMI
|885
|1985
|Demian Pintos
|8
|Ford
|869
|3700
|Martín Galdeano
|9
|Cervecería y Maltería Quilmes
|856
|4884
|Pablo Panizza
|10
|Mondelez
|832
|2300
|Martín Antola
|11
|Raízen
|823
|1210
|Andrés Cavallari
|12
|Verisure
|813
|1962
|Florencia Tsuji
|13
|Danone
|811
|mas de 3500
|Juan Garibaldi
|14
|SAP
|795
|1297
|Claudia Boeri
|15
|YPF
|787
|21.447
|Horacio Marin
|15
|Grupo Arcor
|787
|12.713
|Andrés Graziosi
|16
|PedidosYa
|781
|4660
|Esteban Gutiérrez
|17
|Grupo Techint
|773
|19920
|Paolo Rocca
|18
|Pan American Energy
|771
|Más de 4800
|Marcos Bulgheroni
|19
|Nestlé
|769
|más de 1900
|Gian Carlo Aubry
|20
|Alsea
|767
|mas de 4900
|Christian Gurría Dubernard
|21
|Veolia
|766
|2196
|Gustavo Calvi
|22
|Globant
|766
|Más de 4600
|Martín Migoya
|23
|Natura
|762
|mas de 1300
|Christian Coone
|23
|San Cristóbal
|762
|1739
|Diego Guaita
|24
|Disney
|745
|1300
|Martin Iraola
|25
|BBVA
|737
|6151
|Jorge Bledel
|27
|Konecta
|724
|7300
|Iván Morero
|28
|KPMG
|722
|1490
|Nestor García
|29
|Gador
|721
|1188
|Alfredo Weber
|30
|Grupo Newsan
|714
|3412
|Lusi Galli
|31
|Smurfit Westrock
|710
|1300
|Germán Gambini
|32
|Arcos Dorados
|707
|16500
|Diego Paniagua
|33
|Holcim Argentina
|704
|1300
|Pablo Bittar
|34
|Droguería del Sud
|703
|1110
|Eduardo Lopardo
|35
|Grupo ST
|702
|1147
|Matías Peralta y Juan Lladó
|36
|NTT DATA
|700
|1085
|Pablo Pereira
|37
|Camuzzi
|695
|1685
|Hernan Pardo
|38
|Grupo Corven
|692
|1592
|Leandro Iraola
|39
|Bimbo
|688
|Más de 1000
|José Zavalía Lagos
|39
|Santander
|688
|7.064
|Alejandro Butti
|40
|Farmacity
|686
|8399
|Sebastián Miranda
|41
|Mirgor
|681
|2801
|José Luis Alonso
|41
|Puma
|681
|1179
|Gustavo Marques
|42
|Despegar
|679
|1338
|Paula Cristi
|43
|Western Union – Pago Fácil
|677
|1300
|Maximiliano Babino
|44
|La Caja
|668
|Más de 1800
|Jorge Mignone
|45
|Personal
|666
|18000
|Roberto Nobile
|46
|Celsur
|663
|1402
|Gabriel O. Garcia
|47
|ICBC
|660
|3200
|Andrés Lozano
|48
|SanCor Salud
|656
|2329
|Fernando Werlen
|49
|Saint-Gobain
|651
|1336
|Tomás Quinteros
|49
|Toyota
|651
|7714
|Gustavo Salinas
|50
|La Segunda
|647
|1840
|Mario Castellini
|51
|Banco Ciudad
|646
|2154
|Bruno Folino
|52
|Carrefour
|645
|17000
|Noël Prioux
|53
|Prestige
|628
|1914
|Daniel Herrero
|54
|OMINT
|618
|2988
|Marcelo Mancini
|55
|BIND
|616
|1065
|Marcela Fernie
|56
|Renault
|615
|1550
|Pablo Sibilla
|57
|Prosegur
|614
|15.467
|Alejandro Sánchez (Prosegur Alarms Argentina); Eduardo Miyares (Prosegur Security Argentina); Marín Matos (Prosegur Cash Argentina)
|58
|Hospital Alemán
|608
|2244
|Ricardo Berthold
|59
|Emova
|533
|4700
|Joaquín Acuña
|60
|DIA
|523
|Más de 3000
|Agustín Ibero
|61
|Grupo L
|516
|6873
|Sebastián Lusardi
|62
|Sanatorio Otamendi
|509
|1535
|Jorge De All
|63
|Ocasa
|497
|2500
|Santiago Castro Piccolo
|64
|Hormetal
|416
|1200
|Pablo Francisco Ostapovich
|65
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|410
|9974
|Sergio Ares
Las preferidas de entre 200 y 1000 colaboradores
Salesforce este año se ubicó en el primer puesto en su categoría y sostiene que el verdadero diferencial pasa por construir una organización donde el liderazgo, el aprendizaje continuo y la innovación formen parte del trabajo diario.
Escuchar a los colaboradores y transformar ese feedback en decisiones concretas aparece como otro de los rasgos comunes entre las empresas mejor posicionadas. Roche, segunda en el ránking, revisa periódicamente sus beneficios, adapta iniciativas y redefine prácticas a partir de las necesidades que detecta dentro de la organización. La premisa es que innovar no consiste solo en incorporar nuevas herramientas, sino también en abandonar aquello que dejó de generar valor.
La autonomía también es una ventaja competitiva de las empresas más atractivas para trabajar. Lejos de entenderla como ausencia de reglas, las compañías buscan respaldarla con procesos que hagan más transparente la gestión y favorezcan el desarrollo profesional. Google, que completó el podio en el tercer lugar, pone ese concepto en práctica con mecanismos como la evaluación ascendente de los líderes, la movilidad interna y la formación continua. La idea es que el crecimiento deje de depender únicamente de la estructura jerárquica y pase a construirse sobre el aprendizaje permanente y la responsabilidad individual.
|Puesto
|Empresa
|Puntaje
|Cantidad de empleados
|CEO
|1
|Salesforce
|909
|Más de 200
|Silvia Tenazinha
|2
|Roche
|885
|476
|María Pia Orihuela
|3
|841
|Más de 350
|Juan Vallejo
|4
|YPF Luz
|820
|490
|Martín Mandarano
|5
|Coca-Cola
|812
|291
|Leonardo García
|6
|Scania
|811
|640
|Sebastián Figueroa
|6
|Syngenta
|811
|925
|Marcos Bradley
|7
|Sanofi
|801
|Más de 450
|Luján Forti
|8
|L'Oreal
|793
|564
|Yann Le Bourdon
|9
|Siemens
|791
|630
|Eduardo Gorchs
|10
|Lenovo
|790
|714
|Octavio Fonseca Alego
|11
|BASF
|784
|501
|Matías Guido Martin
|12
|Marval, O´Farrell & Mairal
|783
|546
|Gustavo Giay
|13
|Schneider Electric
|771
|500
|Marcela Romero
|14
|Thompson Reuters
|767
|443
|Rodrigo Hermida
|16
|MSD
|749
|Más de 500
|Carlos Annes (Salud Humana) - Marilia Rangel Ribas Martins Campos (Salud Animal)
|17
|Paradigma
|744
|205
|Juan Defiore
|18
|MODO
|741
|383
|Rafael Soto
|19
|Unipar
|740
|559
|Rodrigo Cannaval
|20
|IOL
|735
|210
|Diego Pizzulli
|21
|Aon Argentina
|732
|535
|Maximiliano Bona
|22
|Novartis
|729
|Más de 300
|Carolina López Camelo
|24
|AstraZeneca
|728
|360
|Maria Shipulieva Fernandez
|23
|Assist Card
|724
|450
|Carlos Stefani
|24
|ABB
|723
|451
|Giselle S. Somale
|25
|Havas Argentina
|692
|501
|María José Ezquerra
|26
|Epidata
|688
|630
|Adrián Anacleto
|26
|Ualá
|688
|868
|Pierpaolo Barbieri
|31
|Mars South Latam
|677
|Más de 250
|Magdalena Ferreira Lamas
|28
|Medifarm (Scienza Argentina)
|676
|540
|Sebastian Roqueta
|29
|ManpowerGroup Argentina
|674
|336
|Luis Guastini
|30
|Flux IT
|671
|256
|Santiago Urrizola
|44
|Naturgy Argentina
|652
|824
|Gerardo Gómez
|32
|Boehringer Ingelheim
|650
|695
|Martín Cottone
|33
|Adecco
|640
|354
|Leandro Cazorla
|33
|Interbanking
|640
|386
|Sebastián Bottcher
|34
|Veritran
|637
|220
|Marcelo González
|35
|IT Patagonia
|633
|764
|Claudio Rancaño
|37
|PepsiCo Argentina
|617
|840
|Diego Serantes
|36
|Eco Aguas y Bebidas Saludables
|614
|202
|Pablo Abadía
|38
|Baufest
|604
|393
|Ángel Pérez Puletti
|40
|Grupo La Emilia
|598
|817
|Alan Meller
|39
|Bodega Trivento
|595
|353
|Marcos Jofré
|41
|JetSMART Airlines
|584
|666
|Gonzalo Pérez Corral
|42
|Gire
|579
|738
|Gonzalo Diaz Solá
|43
|Shell Argentina
|574
|251
|Germán Burmeister
|45
|Genneia
|561
|455
|Bernardo Andrews
|46
|ADT Security Services
|543
|736
|Clara Kennedy
|47
|Mexichem
|532
|219
|Víctor Guajardo
|48
|Grupo Gestión
|531
|458
|Jorge Salvatierra
|49
|Pomelo
|519
|242
|Gastón Irigoyen
|50
|Compañía Mega
|518
|209
|Tomás Córdoba
|51
|Southbay
|505
|750
|Federico Tortora
|52
|Grupo Ecipsa
|473
|245
|Walter Fuks
|53
|Fundación Temaikén
|439
|258
|Sergio Guerra
Los mejores empleadores de menos de 200 empleados
Entre las empresas más chiquitas, cada una llegó a ese lugar por caminos diferentes, aunque con una coincidencia de fondo: entendieron que la cultura no se sostiene con un discurso, sino con decisiones que se ponen a prueba todos los días.
Es el caso de Visa, quien lidera el listado; de Motorola, quien ocupa el segundo puesto y, este año, de dos compañías más que comparten la tercera posición: Amgen y Philips.
Para estas compañías, esa convicción se traduce en sistemas que empujan a desafiar el statu quo y convierten la innovación en una práctica cotidiana.
|Puesto
|Empresa
|Puntaje
|Cantidad de empleados
|CEO Gerente General
|1
|Visa
|841
|142
|Gabriela Renaudo
|2
|Motorola
|820
|70
|Germán Greco
|3
|Amgen
|781
|118
|Juan Manuel Paz
|3
|Philips
|781
|138
|Guido López
|4
|Bristol Myers Squibb
|770
|161
|Silvana Kurkdjian
|5
|Puratos
|748
|120
|Joaquin Garat
|6
|Merck
|745
|200
|Marcelo Ponte
|7
|Olivia Consultoría
|742
|70
|Ezequiel Kieczkier
|8
|Mazalán Comunicaciones
|739
|75
|María Cardoso
|9
|Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
|732
|150
|Comité Ejecutivo: Guillermo Quiñoa, P. Eugenio Aramburu, Luis Diego Barry
|10
|Siemens Healthineers
|714
|149
|Mario Amadio
|11
|Grupo Pinares
|700
|59
|Manuel Belfer
|12
|untold|
|683
|115
|Pablo Sánchez Liste
|13
|Ingenia
|680
|58
|Ruben Ghio
|14
|BD – Beckton Dickinson
|677
|100
|Marco Antonio Musitano
|15
|Allende & Brea
|663
|150
|Diego Botana
|16
|N5
|662
|50
|Julián Colombo
|17
|Mapei Argentina
|660
|190
|Gabriel Ros
|18
|LG Electronics
|659
|47
|Enrique Laffue
|19
|ESET
|654
|81
|Federico Pérez Acquisto
|20
|Volvo Trucks & Buses Argentina S.A
|652
|160
|Bjorn Andersson
|21
|Victorio Podesta y Cia
|618
|114
|Matias E. Podesta
|22
|TikTok
|611
|55
|Astrid Mirkin
|23
|Streambe
|606
|59
|Gastón Gugliotta
|24
|ATV Arquitectos
|585
|57
|Fernando Repetto
|25
|Getnet
|577
|162
|Federico Balige
|26
|Samsung Argentina
|560
|190
|Wonyoung Cha
|27
|Ricoh Argentina
|547
|184
|Ariel Abrancato
|28
|Eidico
|524
|140
|Mateo Salinas
|29
|Leader Entertainment – El Reino Infantil
|503
|88
|Felipe De Stefani
|30
|Mehcco
|408
|196
|Jorge Sanvitale