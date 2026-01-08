La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sancionó a una conocida firma farmacéutica por incumplir las normas sanitarias vigentes.

Qué firma farmacéutica fue suspendida

El organismo sanitario decidió dar de baja la habilitación sanitaria de KROLTON PHARMA de LABOPHARMA PHARMACEUTICAL GROUP S.A. tras verificar que el establecimiento operaba sin un director técnico, falta grave a la normativa vigente.

La irregularidad fue detectada por la Dirección de Gestión de Información Técnica de ANMAT durante controles periódicos sobre el Registro de Inscripción de Establecimientos. La compañía estaba identificada bajo el CUIT 30-70624441-3 y tenía habilitación como:

Laboratorio de especialidades medicinales para acondicionamiento secundario.

Importador y exportador de especialidades medicinales y productos cosméticos, de higiene personal y perfumes.

Su domicilio legal estaba constituido en Balboa 351 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida fue dispuesta mediante la Disposición 9631/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y fue firmada por Nélida Agustina Bisio, administradora nacional del organismo.

La INAME calificó como deficiencia crítica la falta de la empresa

En el documento, ANMAT explicó que la Ley 16.463 y su normativa reglamentaria establecen que la elaboración, importación, exportación y comercialización de medicamentos solo pueden realizarse en establecimientos habilitados y bajo el control de un profesional universitario.

Desde la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) calificaron la situación como una “deficiencia crítica” al no tener un responsable que garantice la liberación de productos conforme a lo indicado en las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).