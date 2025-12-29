En esta noticia
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el retiro inmediato de nueve productos de limpieza que se comercializaban en supermercados y otros comercios por incumplir la normativa vigente y representar un riesgo para la salud de los usuarios.
La medida se formalizó mediante la Disposición 9289/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de todos los lotes involucrados.
¿Cuáles son los productos prohibidos por ANMAT?
Tras una inspección de Verificación de Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios, el organismo detectó irregularidades en el registro y etiquetado. Por ello, ordenó el retiro de los siguientes artículos:
- Hipoclorito de sodio 100 gr Cl/L – Desinfectante para agua de piscinas, marca Wohr Química, 5 litros.
- Alguicida – Marca Wohr Química, 5 litros.
- Regulador de pH – Marca Wohr Química, 5 litros.
- Precipitante, clarificante, floculante – Marca Wohr Química, 5 litros, lote 001/25.
- Limpiador Cremoso – Marca Wohr Química, 5 litros.
- Suavizante para ropa – Marca Soff, fragancia bebé.
- Limpiador Multiuso desinfectante – Marca Wohr Química.
- Sulfato de cobre – Marca Wohr Química, 800 gramos.
- Removedor de insectos ultra concentrado – 500 cc.
La disposición indica que se detectaron productos sin registro ante la ANMAT, otros con incumplimientos normativos, falta de identificación de lote y vencimiento, y rótulos que no coincidían con los aprobados.
¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre los limpiadores?
La ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los productos “Limpiador Multiuso desinfectante”, “Sulfato de cobre” y “Removedor de insectos ultra concentrado”, hasta que regularicen su situación. Además, extendió la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional para el resto de los artículos involucrados.
La disposición también instruyó un sumario sanitario contra la firma Wohr Rubén Alberto y su Director Técnico, el ingeniero químico Rubén Eusebio Thimental, por haber comercializado productos domisanitarios sin los registros correspondientes ante la ANMAT y por elaborar artículos registrados con rótulos distintos a los aprobados, sin codificación de lote ni fecha de vencimiento.