La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el retiro inmediato de nueve productos de limpieza que se comercializaban en supermercados y otros comercios por incumplir la normativa vigente y representar un riesgo para la salud de los usuarios.

La medida se formalizó mediante la Disposición 9289/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de todos los lotes involucrados.

¿Cuáles son los productos prohibidos por ANMAT?

Tras una inspección de Verificación de Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios, el organismo detectó irregularidades en el registro y etiquetado. Por ello, ordenó el retiro de los siguientes artículos:

Hipoclorito de sodio 100 gr Cl/L – Desinfectante para agua de piscinas, marca Wohr Química, 5 litros.

Alguicida – Marca Wohr Química, 5 litros.

Regulador de pH – Marca Wohr Química, 5 litros.

Precipitante, clarificante, floculante – Marca Wohr Química, 5 litros, lote 001/25.

Limpiador Cremoso – Marca Wohr Química, 5 litros.

Suavizante para ropa – Marca Soff, fragancia bebé.

Limpiador Multiuso desinfectante – Marca Wohr Química.

Sulfato de cobre – Marca Wohr Química, 800 gramos.

Removedor de insectos ultra concentrado – 500 cc.

ANMAT prohibió distintos productos de limpieza. Fuente: Shutterstock SLSK Photography

La disposición indica que se detectaron productos sin registro ante la ANMAT, otros con incumplimientos normativos, falta de identificación de lote y vencimiento, y rótulos que no coincidían con los aprobados.

¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre los limpiadores?

La ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los productos “Limpiador Multiuso desinfectante”, “Sulfato de cobre” y “Removedor de insectos ultra concentrado”, hasta que regularicen su situación. Además, extendió la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional para el resto de los artículos involucrados.

La ANMAT prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los productos.

La disposición también instruyó un sumario sanitario contra la firma Wohr Rubén Alberto y su Director Técnico, el ingeniero químico Rubén Eusebio Thimental, por haber comercializado productos domisanitarios sin los registros correspondientes ante la ANMAT y por elaborar artículos registrados con rótulos distintos a los aprobados, sin codificación de lote ni fecha de vencimiento.