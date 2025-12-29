En esta noticia

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el retiro inmediato de nueve productos de limpieza que se comercializaban en supermercados y otros comercios por incumplir la normativa vigente y representar un riesgo para la salud de los usuarios.

La medida se formalizó mediante la Disposición 9289/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de todos los lotes involucrados.

Te puede interesar

Ordenan la suspensión inmediata de uno de los aceites de oliva más populares

Te puede interesar

Ordenan la suspensión inmediata de una de las lavandinas más conocidas

¿Cuáles son los productos prohibidos por ANMAT?

Tras una inspección de Verificación de Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios, el organismo detectó irregularidades en el registro y etiquetado. Por ello, ordenó el retiro de los siguientes artículos:

  • Hipoclorito de sodio 100 gr Cl/L – Desinfectante para agua de piscinas, marca Wohr Química, 5 litros.
  • Alguicida – Marca Wohr Química, 5 litros.
  • Regulador de pH – Marca Wohr Química, 5 litros.
  • Precipitante, clarificante, floculante – Marca Wohr Química, 5 litros, lote 001/25.
  • Limpiador Cremoso – Marca Wohr Química, 5 litros.
  • Suavizante para ropa – Marca Soff, fragancia bebé.
  • Limpiador Multiuso desinfectante – Marca Wohr Química.
  • Sulfato de cobre – Marca Wohr Química, 800 gramos.
  • Removedor de insectos ultra concentrado – 500 cc.
ANMAT prohibió distintos productos de limpieza.
ANMAT prohibió distintos productos de limpieza.Fuente: ShutterstockSLSK Photography

La disposición indica que se detectaron productos sin registro ante la ANMAT, otros con incumplimientos normativos, falta de identificación de lote y vencimiento, y rótulos que no coincidían con los aprobados.

Te puede interesar

Se viene un frente de tormenta que traerá lluvias intensas por más de 72 horas: las zonas afectadas

Te puede interesar

Alerta por un ciclón en Año Nuevo: se parte el cielo y habrá lluvias en estas provincias

¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre los limpiadores?

La ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los productos “Limpiador Multiuso desinfectante”, “Sulfato de cobre” y “Removedor de insectos ultra concentrado”, hasta que regularicen su situación. Además, extendió la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional para el resto de los artículos involucrados.

La ANMAT prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los productos.
La ANMAT prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los productos.

La disposición también instruyó un sumario sanitario contra la firma Wohr Rubén Alberto y su Director Técnico, el ingeniero químico Rubén Eusebio Thimental, por haber comercializado productos domisanitarios sin los registros correspondientes ante la ANMAT y por elaborar artículos registrados con rótulos distintos a los aprobados, sin codificación de lote ni fecha de vencimiento.