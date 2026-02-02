La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió y exigió el retiro inmediato de un lote de productos de reconocidas marcas de juguetes tras detectar graves irregularidades en su fabricación.

A partir de la Disposición 221/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de control sanitario informa que los productos no cuentan con la debida inscripción sanitaria, en violación de la normativa vigente. Por eso, podrían ser un peligro para la salud.

¿Cuáles son los juguetes prohibidos por la ANMAT?

La ANMAT ordenó la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución de los siguientes juguetes-maquillajes para niños:

Producto Marca Kit de belleza con paleta de sombras, esmalte y labiales BEBÉS LLORONES (Kit “PEQUEÑA PUPINA”) Set de belleza con paleta de cuatro sombras (sin marca) – LABUBUS Juego de maquillaje trío (paleta de sombras, esmalte y labiales) PEQUEÑA DISEÑADORA (“LILO & STITCH”) Set de belleza (dúo de rubor, un labial y un esmalte) DISNEY PRINCESSES Set de belleza con paleta de sombras PIKU Set de belleza (un esmalte y dos labiales) MY LITTLE PONY Base líquida con color en envase con forma de oso BICGERBOWE Set de maquillaje en estuche plegable (paleta de sombras y rubores) IMAN OF NOBLE (“MAKE UP SET HELLO KITTY”) Perfume con vaporizador 88 ml VICTORIOUS FINAL (“SUNSHINE”)

Los productos prohibidos por ANMAT.

¿Qué irregularidades encontró ANMAT?

El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la DEYGPMS indicó que, consultada la base de datos de productos cosméticos inscriptos ante la ANMAT, no se hallaron productos inscriptos cuyos datos identificatorios se correspondieran con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos.

La Disposición indicó que también se hallaron estas irregularidades:

No se puede garantizar su seguridad, porque no existe información verificada sobre los ingredientes utilizados ni sobre su calidad.

No hay certeza de que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, tal como exige la normativa vigente.

Podrían contener sustancias no permitidas o potencialmente riesgosas, especialmente sensibles al tratarse de productos cosméticos infantiles.

No se acreditó que fueran fabricados o importados por establecimientos habilitados ni bajo la dirección técnica de un profesional responsable.

No consta que hayan ingresado al país por canales legales, con autorización sanitaria correspondiente.

Infringen la Ley Nº 16.463, que prohíbe la comercialización de productos ilegítimos.

Incumplen la Resolución ex MS y AS Nº 155/98, que exige el registro y control sanitario de todos los cosméticos.

Representan un riesgo para la salud pública. Por eso, ANMAT dispuso su prohibición total en todo el territorio nacional.

¿Qué medidas tomó ANMAT?

Con el objetivo de proteger la salud pública, ANMAT resolvió:

Prohibir del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos.

del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos. Informar a las autoridades sanitarias provinciales, a las del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda.

¿Qué hacer si tengo el producto prohibido por ANMAT en casa?

En caso de tener alguno de los productos cosméticos mencionados, la ANMAT recomienda:

Suspender de inmediato su uso.

No comercializar ni distribuir el producto.

Contactar a ANMAT para reportar su tenencia o detectar su venta irregular.

ANMAT informó el protocolo para diferenciar productos falsos de los verdaderos.

El protocolo ANMAT para productos falsos

Las alteraciones en general no solo radican en el registro oficial, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

De esta manera, el organismo sanitario recalcó que el producto implica “un riesgo para la salud, dado que no se conoce si los elementos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales y no puede asegurarse que sean seguros ni eficaces“.

“En caso de contar con aquellas con las características descritas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron.