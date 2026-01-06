ANMAT explicó en su sitio oficial cómo diferenciar los productos falsos de los verdaderos.

El Gobierno de Javier Milei oficializó a renuncia de Agustina Bisio como titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y designó en su cargo a Luis Fontana, un reconocido médico cirujano.

La designación se oficializó a través del Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, con la firma de Mario Iván Lugones, ministro de Salud de la Nación.

Luis Eduardo Fontana asume luego de que Bisio haya presentado la renuncia por problemas personales, en medio del escándalo por el fentanilo adulterado y la falta de controles por parte de dicho organismo.

Fuente: Agencia NA

Según informó el organismo, el Dr. Fontana es médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con formación en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación (UADE).

Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema de salud. Realizó las residencias en cirugía general y cirugía oncológica, y se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia, entre ellas el Instituto de Oncología Ángel Roffo.

Posee más de 30 años de experiencia en gestión, con desempeño en el ámbito de la salud y una extensa carrera en OSDE, donde ocupó cargos de alta responsabilidad.

“El objetivo de esta designación es continuar trabajando por una ANMAT más ágil, profesional y eficiente, que garantice controles efectivos y la seguridad, calidad y eficacia de los productos bajo su competencia, con las personas y el sistema de salud en el centro", informaron de manera oficial.