Prohíben un reconocido producto para el pelo por ser ilegal y peligroso para la salud. Foto: Shutterstock

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) emitió un comunicado en el que prohibió la venta de productos para el pelo. Se tratan de alisadores, máscaras y un shampoo que son ilegales y podrían poner en riesgo la salud de las personas.

La medida fue confirmada en la disposición 8704/2025, publicada en el Boletín Oficial el pasado 20 de noviembre. Desde el organismo encargado del control sanitario, descubrieron que había productos que contenían formol, un gas que es considerado cancerígeno.

Los productos para el pelo que prohibió ANMAT

La determinación de la ANMAT afecta a toda la línea de productos para alisar y tratar el cabello de PRODIGY, en todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento. Entre los más reconocidos se encuentran:

Alisado X-TREME : ideal para cabellos gruesos.

Alisado Gleam Liss ORGANIC PRO : prometido como alisante libre de formol.

Alisado Fotonic Flash : para cabellos porosos, deshidratados y sin vida.

Tratamiento Silk Press : con efecto seda para un acabado liso.

Máscara Gleam Liss ORGANIC PRO : crema finalizadora.

Máscara Green Perle : para rubios luminosos.

Máscara ORO Shock Glow , Máscara Ice Pink (rubios nórdicos) y Máscara Silver Blac k (rubios platinos/grises).

Shampoo Gleam Liss ORGANIC PRO: para lavado detox.

Estos productos para el cabello se comercializaban como opciones “naturales” y seguras, pero la realidad es muy distinta. La prohibición es nacional e inmediata, hasta que se regularicen.

¿Por qué estos productos son ilegales y peligrosos para la salud?

La ANMAT actuó tras un control de mercado realizado por el área de Cosmetovigilancia del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal. Los motivos principales son:

Falta de autorización sanitaria : ninguno cuenta con la identificación requerida por ley, lo que los hace completamente ilegales en Argentina.

Contenido de formol (formaldehído): este químico cancerígeno se usa como ingrediente activo no autorizado en los alisados. Aunque algunos productos se promocionaban como “libres de formol”, análisis revelaron su presencia, violando normativas de seguridad.

El formol no solo es un riesgo ambiental, sino un peligro directo para los usuarios y profesionales de la peluquería. La exposición genera vapores tóxicos que afectan el sistema respiratorio y la piel de manera inmediata .

¿Qué recomienda la ANMAT si tienen este producto?