La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) exigió el retiro urgente de uno de los shampoo más populares de todos los supermercados del país por no cumplir con la normativa sanitaria vigente y podría contener formol, un compuesto que puede ser potencialmente peligroso al contacto con la piel. Mediante la Disposición 234/2026, el organismo de control sanitario informó que prohibieron la comercialización del shampo “Full Detox marca Mumytalooks”. Al realizar tareas de fiscalización y monitoreo, se constató que el producto se vendía a través de canales electrónicos sin contar con la debida inscripción sanitaria. El limpiador de cabello representa un “riesgo serio” para los consumidores porque podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante. El uso de este ingrediente no está autorizado porque puede conllevar a la exposición de vapores tóxicos con potencial para generar efectos nocivos en el usuario. Dentro de los principales riesgos se encuentran alergias, hipersensibilidad y hasta “un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo”. En línea con el shampoo, el organismo detectó otros productos de la marca “MUMYTALOOKS” que no contaban con la habilitación correspondiente: ANMAT decidió prohibir el uso, comercialización y publicidad en línea en todo el territorio nacional por ser productos que pueden poner en riesgo la salud. La medida aplica a los productos mencionados de la marca “MUMYTALOOKS” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.