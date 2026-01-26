La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la suspensión inmediata, el uso y la comercialización de un conocido shampoo por “representar un serio riesgo para la salud de la población”.

A través de la Disposición 99/2026, se informó que los insumos no cumplían con las normas sanitarias vigentes y que tras consultar la base de datos de ANMAT, “no se hallaron productos cuyos datos identificatorios coincidan con los consignados en los rótulos”.

¿Qué shampoo prohibió la ANMAT por ser peligroso?

El organismo sanitario informó que se prohibieron todos estos shampoo, ya que no contaban con datos de inscripción sanitaria, lo que los convierte en ilegales:

Shampoo efecto BTX organic

Shampoo Heroes

Shampoo neutro perlado

Shampoo alcalino pH 9,0

Shampoo Coconut

Shampoo Cherry

Shampoo post alisado

Shampoo Biotina

Shampoo Almendras

Shampoo Taninoliss

Shampoo Oro 24K

Shampoo Extra Ácido pH 3.5

Shampoo Curly Woo

ANMAT ordenó prohibir una serie de shampoo peligrosos. ShotShare

¿Qué decisión tomó ANMAT respecto al shampoo ilegal?

ANMAT prohibió el uso, comercialización y publicidad de todos los shampoo nombrados por poner en riesgo la salud de los consumidores.

Desde el organismo sanitario nacional señalaron que estos productos para el cabello, al no contar con la inscripción sanitaria, pueden contener formol.

“El uso de este ingrediente (formol) con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador“, detallaron.

Posibles consecuencias para la salud

ANMAT informó que estos productos podrían tener potenciales efectos adversos por exposición aguda como los siguientes: