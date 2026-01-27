La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) exigió el retiro urgente de un conocido spray antihongos de todos los supermercados por ser potencialmente peligroso para los consumidores. La medida fue comunicada a través de la Disposición 101/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Cuál es el spray que fue prohibido por ANMAT

El organismo encargado de cuidar a los consumidores exigió el retiro del spray antihongos “Fungy Clean”. El producto se promocionaba bajo el slogan “Para un hogar seco y saludable. Spray antihongos y moho” en una página de internet. En este contexto, ANMAT recibió una consulta sobre un usuario por la legitimidad del producto.

Spray antihongos prohibido por ANMAT por no estar registrado.

Tras las verificaciones, se detectó que el producto no estaba inscripto en la base de datos del organismo, lo que lo convierte automáticamente en un producto ilegal por no poder garantizar su uso seguro. En la misma línea, se envió un correo postal con “una notificación al señor Sebastián Barberis con domicilio en la Avenida Mitre 662, Berazategui, Buenos Aires, quien figuraba como remitente del envío del producto cuestionado. La notificación no pudo ser entregada por el correo porque fue clasificada como domicilio desconocido”.

Qué decisión tomó ANMAT tras la investigación

Tras las investigaciones, el organismo decidió prohibir la elaboración, uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional del spray antihongos “Fungi Clean” hasta que se encuentre debidamente regulado. La medida responde a que se desconoce su origen, por lo que “no es posible controlar su condición de elaboración, como así tampoco su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente”.

¿Cómo es el protocolo para productos falsos?

ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas.

Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.