Cada cuánto hay que lavarse el pelo es una de las preguntas más frecuentes en consultorios dermatológicos y entre quienes buscan mejorar su rutina de cuidado personal. Aunque abundan las recomendaciones en redes sociales, los especialistas coinciden en un punto clave: no existe una regla única que sirva para todas las personas. La frecuencia de lavado está determinada por múltiples variables, como el tipo de cabello, el nivel de oleosidad, el ambiente en el que se vive, la actividad física y los productos que se utilizan a diario. Por eso, los expertos recomiendan evitar fórmulas rígidas y observar cómo responde el cuero cabelludo con el paso del tiempo. Desde la Academia Estadounidense de Dermatología explican que la mejor guía surge de la experiencia personal. Ajustar la rutina implica un proceso de prueba y error hasta encontrar el equilibrio adecuado. Uno de los criterios más importantes para definir cada cuánto lavarse el pelo es la textura de la fibra capilar. Los especialistas advierten que forzar lavados muy frecuentes en cabellos secos o rizados puede debilitar la fibra capilar y afectar la hidratación natural. El entorno también juega un papel relevante. La humedad, la contaminación ambiental y la actividad física intensa pueden aumentar la necesidad de lavado, especialmente en personas que transpiran mucho o viven en grandes ciudades. Además, el uso habitual de productos para peinar, como geles, espumas o lacas, puede generar residuos que se acumulan en el cuero cabelludo. En esos casos, puede ser necesario lavar el cabello con mayor frecuencia para evitar obstrucciones en los folículos y pérdida de brillo. No solo importa cada cuánto se lava el pelo, sino con qué productos. Los expertos recomiendan optar por shampoos suaves, especialmente en personas que lavan su cabello varias veces por semana. Los productos sin sulfatos ni surfactantes agresivos ayudan a preservar la hidratación y a proteger la barrera natural del cuero cabelludo, reduciendo la irritación y la sequedad. Entre las alternativas que ganan popularidad se encuentra el método co-wash, que consiste en lavar el cabello únicamente con acondicionador. Esta técnica puede resultar beneficiosa para cabellos muy secos o rizados, ya que ayuda a mantener la hidratación y la elasticidad. Sin embargo, los especialistas aclaran que no todos los tipos de cabello responden de la misma manera, por lo que recomiendan probarlo con cautela y evaluar los resultados. Los cabellos tratados químicamente, como los decolorados o alisados, también requieren cuidados específicos. En estos casos, se sugiere espaciar los lavados para reducir el daño sobre la fibra capilar y prolongar la salud del cabello. El corte del cabello también influye en la rutina de higiene. Un corte profesional puede facilitar el peinado, aportar volumen y, en algunos casos, permitir espaciar los lavados. El uso de acondicionador después de cada lavado es otro punto clave para mejorar el desenredo y aportar brillo. No obstante, quienes tienen cabello fino o con tendencia grasa deben aplicarlo con moderación para evitar que el pelo se vea pesado. Por último, los especialistas recomiendan prestar atención a señales como caspa persistente, picazón, rotura o caída inusual del cabello. Estos síntomas pueden indicar la necesidad de ajustar la rutina o consultar a un dermatólogo. Además, los expertos coinciden en que la frecuencia ideal de lavado es aquella que se adapta a las necesidades individuales y a los cambios del entorno. Escuchar las señales del cuero cabelludo y ser flexible con la rutina resulta fundamental para mantener un cabello sano y equilibrado.