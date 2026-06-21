En marzo, la compañía brasileña Embraer efectuó la entrega de los primeros dos aviones A-29 Super Tucano a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU). Esta adquisición, formalizada a finales de 2024, simboliza el rearme de Uruguay, conocido como la “Suiza de América Latina” debido a su tradición de neutralidad, estabilidad política y compromiso con la soberanía sin belicosidad.

Con la llegada de los Super Tucano, se renueva una flota obsoleta y se amplían capacidades esenciales tales como la protección del espacio aéreo y de las fronteras, en un contexto regional caracterizado por crecientes tensiones.

La ampliación militar de Uruguay

El contrato suscrito contempla no solamente las aeronaves, sino también equipamiento de misión, servicios logísticos integrados y un simulador de vuelo. “Estamos honrados de entregar los primeros A-29 Super Tucano a la Fuerza Aérea Uruguaya.

Este logro refuerza una asociación que se extiende por más de 50 años, desde que Uruguay se convirtió en el primer cliente internacional de Embraer”, afirmó esta semana Bosco da Costa Junior, presidente y CEO de Embraer Defense & Security.

Esta entrega posiciona a Montevideo como un actor moderno en la región, dotándolo de una herramienta versátil para abordar misiones del siglo XXI.

Uruguay presume de su nuevo avión de guerra: fue probado en combate y es un preferido de las potencias (foto: archivo).

Uruguay amplía su capacidad aérea

El Super Tucano se establece como líder a nivel mundial en su categoría, acumulando más de 600.000 horas de vuelo y siendo seleccionado por 22 fuerzas aéreas debido a su notable eficiencia.

Este avión ha sido diseñado para llevar a cabo misiones multifuncionales, destacándose en entrenamiento avanzado de pilotos, apoyo aéreo cercano (CAS), patrullaje, interdicción aérea, control de ataques terminales conjuntos (JTAC), vigilancia armada con inteligencia (ISR), vigilancia fronteriza, escolta aérea y, más recientemente, neutralización de drones.

Para la FAU, la llegada de estos aviones a fines de febrero de 2026 representa un aspecto transformador. “Con la adquisición de los Embraer A-29 Super Tucano, se consigue la modernización tan esperada, marcando un cambio operacional y tecnológico en nuestra flota de combate”, destacó el Comandante en Jefe, General del Aire Fernando Colina.

Resaltó que el Super Tucano, utilizado por 22 fuerzas aéreas a nivel mundial, proporciona tecnología avanzada a costes operativos accesibles.

El Coronel S. S. (Av.) Shandelaio González, Comandante de la II Brigada Aérea, subrayó el salto cualitativo que se logra: “La adquisición abre un nuevo horizonte tecnológico.

Más allá de su rendimiento en vuelo, los sistemas modernos permiten nuevas capacidades que redefinen el Poder Aéreo uruguayo”. Luis H. De León, excomandante en jefe de la FAU, añadió: “Esta incorporación otorga a la República una capacidad esencial para la defensa aérea y el control del territorio, un sistema altamente tecnológico que la Fuerza aguardaba para desempeñar mejor su misión”.

“Con los Super Tucano, Uruguay obtiene una magnífica herramienta para restaurar y ampliar capacidades de vigilancia aérea, demostrando nuestro compromiso con la seguridad nacional y la soberanía”, expresó.

Equipado con tecnología de vanguardia para la identificación precisa de objetivos, sistemas de armas y comunicaciones integrales, este avión opera desde pistas sin pavimentar en entornos adversos, con escaso mantenimiento, alta disponibilidad y costos de ciclo de vida reducidos.

Características del Embraer A-29 Super Tucano para Uruguay

El Embraer A-29 Super Tucano es un turbohélice monomotor diseñado para desempeñar funciones de combate económico en contextos de baja intensidad, tales como contrainsurgencia y apoyo aéreo cercano. Este modelo destaca por su capacidad de llevar a cabo ataques terrestres y su habilidad para operar desde pistas primarias.

Dispone de siete puntos de anclaje para armamento diverso, que incluye misiles aire-tierra, cohetes, bombas guiadas, pods de designación láser y ametralladoras de 12,7 mm.

Este aparato transporta una tripulación de dos personas, alcanza un techo de servicio de 35.000 pies (10.668 metros), soporta una carga externa de 3.420 libras (1.550 kg), ofrece 2,6 horas de autonomía con combustible interno y hasta 7,1 horas con tanques externos. Su velocidad máxima es de 590 km/h, manteniendo un crucero sostenido de 520 km/h.

La incorporación de este modelo no solo moderniza la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), sino que también solidifica la imagen de Uruguay como baluarte de paz equipado. En un continente marcado por la volatilidad, los Super Tucano garantizan la soberanía del país sin connotaciones agresivas, en sintonía con la esencia “suiza” de la nación.

El A-29 Super Tucano: eficacia probada en conflictos internacionales

El A-29 Super Tucano ha demostrado su eficacia en diversos escenarios de combate real, destacándose por su robustez y versatilidad en operaciones de contra-insurgencia (COIN). Desde 2011, la Fuerza Aérea de EE.UU. lo empleó en el programa de mentores aéreos en Afganistán, llevando a cabo ataques precisos contra los talibanes con su armamento ligero y sensores avanzados, superando expectativas en entornos hostiles.

Colombia lo utilizó intensamente en la lucha contra las FARC, acumulando miles de horas de vuelo en misiones de apoyo aéreo cercano, contribuyendo así a la desmovilización de grupos armados.

En Irak y Siria, otros conflictos han validado su rendimiento en situaciones de combate. Operadores aliados lo desplegaron contra el Estado Islámico, aprovechando su capacidad para operar desde pistas cortas y no preparadas, permitiendo la realización de misiones diurnas y nocturnas con mínima logística.

Recientemente, Nigeria lo ha probado en sus operaciones contra Boko Haram, donde su bajo costo operativo y resistencia balística han sido fundamentales para neutralizar amenazas asimétricas en regiones remotas.

La popularidad de estas naves

Más de 20 países han elegido el Super Tucano para sus fuerzas aéreas, atraídos por su equilibrio entre costo y capacidades multirrol.

En América Latina, sobresalen Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Panamá; en otros continentes, EE.UU., Francia, Nigeria, Filipinas, Indonesia y Burkina Faso, entre otros, sumando más de 600.000 horas de vuelo globales.

Esta adopción refleja su importancia en el entrenamiento avanzado, patrullaje fronterizo y combate irregular.

La llegada del A-29 Super Tucano y su impacto en defensa uruguaya

La incorporación de los A-29 Super Tucano representa un avance significativo para la industria aeronáutica uruguaya, que busca fortalecer su capacidad de producción e innovación en defensa.

Este fortalecimiento de la FAU también puede abrir puertas a futuras colaboraciones con otros países de la región para desarrollar tecnologías de defensa y equipos avanzados.