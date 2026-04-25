Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte realizaron una nueva prueba de misiles balísticos de corto alcance con municiones de racimo, en un contexto de creciente tensión internacional. El lanzamiento, supervisado por Kim Jong-un, encendió alertas en la región y generó reacciones de Corea del Sur y Estados Unidos, aliados estratégicos. Según reportes oficiales, Corea del Norte lanzó cinco misiles balísticos hacia el Mar de Japón, identificados como modelos “Hwasongpo-11-Ra”. Estas armas están diseñadas para dispersar municiones de racimo, lo que amplía su capacidad destructiva en superficie. Las pruebas se realizaron desde la ciudad costera de Sinpo, un punto estratégico vinculado a la industria militar norcoreana. Los proyectiles fueron dirigidos hacia un objetivo insular ubicado a unos 136 kilómetros, con el fin de evaluar su precisión y alcance. De acuerdo a la información difundida por medios estatales, los ensayos permitieron validar el funcionamiento del sistema en un área de aproximadamente 12,5 hectáreas. Además, se publicaron imágenes oficiales que muestran por primera vez este tipo de pruebas. Las pruebas fueron supervisadas por altos mandos militares, entre ellos el general Jang Chang Ha y el funcionario Kim Jong Sik. Tras el lanzamiento, Kim Jong-un destacó el rendimiento de los misiles y ordenó continuar con el desarrollo de este tipo de tecnología armamentística. Desde Corea del Sur, las autoridades informaron que siguieron de cerca la trayectoria de los misiles y señalaron que estos ensayos violan resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, calificaron el hecho como una provocación que aumenta la tensión regional. Por su parte, Estados Unidos indicó que el lanzamiento no representó una amenaza inmediata para sus fuerzas ni para sus aliados. Sin embargo, el contexto de pruebas reiteradas durante el mes puso en alerta a dicho país por el avance del programa militar norcoreano.