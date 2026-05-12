Brasil, uno de las principales potencias de Latinoamérica, sorprendió al mundo con un avance militar que no solo fortalece su capacidad de defensa, sino que ya genera debate internacional. Se trata de la finalización del primer lote del misil antitanque de última generación MAX, en respuesta a la creciente preocupación por posibles incursiones venezolanas en la zona compartida con Guyana. El despliegue de los misiles se priorizó en el estado de Roraima, que comparte 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. Tras la inestabilidad política y eventos de alta tensión a principios de 2026, con la captura de Nicolás Maduro, la zona se mantiene bajo monitoreo constante del Ejército. Con este avance, Brasil se suma a un selecto grupo de países que trabajan en la modernización de sus sistemas de defensa, en un contexto global donde la velocidad y la tecnología definen la supremacía. El sistema MAX se destaca por ser un misil antitanque de medio alcance con un sistema de guía altamente sofisticado. En cuestiones tecnológicas, es guiado por láser de comando semi-automático a la línea de visión (SAL), con un alcance de hasta 3,2 km y una velocidad de 274 m/s. Su cabeza de guerra HEAT no tándem tiene capacidad de penetración superior a 500 mm de blindaje homogéneo laminado (RHAe), lo que lo hace altamente efectivo contra vehículos blindados modernos. El sistema completo, incluyendo misil, tubo de lanzamiento y unidad de disparo, pesa aproximadamente 52 kg. Además, el MAX 1.2 AC está diseñado para operar en entornos con guerra electrónica, resistiendo interferencias y contramedidas, y manteniendo una alta tasa de aciertos frente a objetivos móviles o estáticos. El proyecto del MAX 1.2 AC comenzó en la década de 1980 con colaboración internacional y fue progresivamente transferido a entidades brasileñas, incluyendo SIATT, Órbita Sistemas Aeroespaciais S.A. y Mectron Engenharia. En febrero de 2025, durante la exposición IDEX en Abu Dabi, el Ejército Brasileño y SIATT firmaron un contrato para la producción en serie del misil, asegurando su fabricación y despliegue dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil. Esta medida fortalece la autonomía tecnológica y la capacidad defensiva del país. El MAX 1.2 AC ya está en servicio con el Ejército Brasileño y los Fusileros Navales, y su producción en serie permitirá reforzar la capacidad operativa de las fuerzas militares. Se prevé que el programa continúe desarrollándose para aumentar el alcance del misil, mejorar su penetración más allá de los 1.000 mm y optimizar su efectividad contra blindajes reactivos. Por otro lado, el nombre del misil rinde homenaje al Sargento Max Wolf Filho, héroe brasileño de la Segunda Guerra Mundial, reflejando el coraje y la determinación que también caracterizan al sistema de armas.