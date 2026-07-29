Lo que en un principio parecía una forma poco convencional de deshacerse de residuos agrícolas terminó convirtiéndose en uno de los experimentos de restauración ambiental más llamativos de las últimas décadas.

En un área degradada de Costa Rica, se esparcieron 12.000 toneladas de cáscaras de naranja sobre un antiguo pastizal. Dieciséis años más tarde, un grupo de científicos regresó y encontró un paisaje completamente transformado: donde antes había suelo estéril, ahora crecía un bosque frondoso repleto de árboles nativos.

Cómo un enorme depósito de cáscaras de naranja cambió para siempre un terreno degradado

El proyecto nació gracias a un acuerdo entre investigadores y una empresa productora de jugos, que obtuvo autorización para depositar residuos orgánicos en un sector del Área de Conservación Guanacaste.

El objetivo era comprobar si esos desechos podían acelerar la recuperación de un ecosistema afectado por años de actividad ganadera.

Aunque una disputa judicial frenó el experimento poco tiempo después, la naturaleza siguió haciendo su trabajo .

Cubrieron un terreno degradado con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja y 16 años después apareció un bosque Fuente: Shutterstock Shutterstock

El sorprendente hallazgo de los científicos 16 años después

Más de una década después, los investigadores regresaron para evaluar los resultados y encontraron un escenario completamente distinto al que habían dejado.

La parcela estaba cubierta por una vegetación tan densa que incluso costó ubicar los límites originales del experimento. Los análisis revelaron un suelo mucho más fértil, una mayor diversidad de especies y un crecimiento extraordinario de árboles nativos en comparación con los terrenos vecinos.

Por qué las cáscaras de naranja lograron acelerar el nacimiento de un bosque

Los especialistas explican que la gruesa capa de residuos orgánicos eliminó las gramíneas invasoras que impedían el desarrollo de nuevas plantas y, al mismo tiempo, aportó grandes cantidades de materia orgánica al suelo.

Con el paso del tiempo, las cáscaras de naranja se descompusieron y generaron un sustrato rico en nutrientes y humedad, creando las condiciones ideales para que el bosque se regenerara de forma natural.

El resultado fue un incremento cercano al 176% en la biomasa aérea respecto de las zonas que no recibieron este tratamiento.