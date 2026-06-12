Las montañas desde el Parque del Stelvio.

Existen ofertas de trabajo que no parecen trabajo gracias a las facilidades que ofrecen y la comodidad que prometen. Un equipo de investigadores está buscando doce voluntarios dispuestos a vivir durante 30 días en un refugio de montaña en los Alpes italianos, en pleno Parque Nacional del Stelvio, en el Tirol del Sur.

A cambio, los seleccionados recibirán 400 euros de compensación económica y la estancia completamente cubierta, con alojamiento y manutención incluidos. La convocatoria forma parte del proyecto científico MAHE, impulsado por Eurac Research, y busca analizar algo que la ciencia todavía no ha estudiado con precisión.

El estudio se centra en entender cómo afecta al cuerpo humano vivir durante un mes a una altitud media, entre los 2.000 y los 2.500 metros, en personas que habitualmente residen al nivel del mar.

La vista desde el Parque Nacional del Stelvio. Italia.IT

Por qué el estudio es una nueva etapa en los avances científicos

La mayoría de las investigaciones sobre los efectos de la altitud en el cuerpo humano se han centrado en altitudes extremas. Lo que ocurre en rangos medios está menos explorado científicamente, a pesar de que millones de personas en todo el mundo viven o pasan largas temporadas en esas cotas.

Estudios preliminares sugieren que residir temporalmente a esas alturas puede tener beneficios tangibles en el metabolismo y la presión arterial, y que podría proteger contra enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. El equipo científico quiere sistematizar esos datos para confirmar o desmentir esa hipótesis.

El Parque Nacional del Stelvio, lugar donde se llevará a cabo el estudio.

Las características principales del trabajo en las montañas

El refugio donde se llevará a cabo el experimento es el Nino Corsi, en el corazón del Parque Nacional del Stelvio. Los voluntarios no estarán de vacaciones: deberán mantener su rutina habitual mediante teletrabajo o estudio durante las cuatro semanas.

El equipo médico monitorizará de forma constante variables como la calidad del sueño, la nutrición y la actividad física diaria, lo que permite observar el impacto del entorno sin alterar los hábitos sociales de los participantes.

Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para participar

La convocatoria está abierta a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años que cumplan cuatro condiciones concretas:

La primera es residir habitualmente al nivel del mar , para garantizar que los datos sean comparables entre todos los participantes.

La segunda es no ser fumador .

La tercera es no ser deportista de alto rendimiento , ya que el cuerpo de un atleta de élite ya está adaptado a condiciones de esfuerzo extremo que distorsionarían los resultados.

La cuarta es no tener enfermedades previas diagnosticadas que pudieran interferir con las mediciones.

Los investigadores seleccionarán un total de doce personas entre todos los candidatos que cumplan estos criterios.