El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 29 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este miércoles, 29 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1270 - Muerto que sueña

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 29 de julio

1° 1270 11° 1941 2° 4297 12° 7270 3° 3844 13° 1273 4° 1196 14° 5523 5° 5986 15° 3095 6° 7560 16° 2065 7° 9085 17° 5858 8° 8517 18° 3958 9° 1116 19° 6842 10° 7101 20° 9014

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña alude a asuntos del pasado no resueltos. Habla de cierres y renacimientos.

También señala mensajes simbólicos o legados que emergen del inconsciente. Atiende emociones y detalles del sueño.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.