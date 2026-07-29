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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 29 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este miércoles, 29 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1270 - Muerto que sueña

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 29 de julio

 1°1270 11°1941
 4297  12°7270
 3°3844 13°1273 
 1196  14°5523 
 5986  15°3095 
 6°7560  16°2065
 9085  17°5858 
 8517  18°3958 
 1116  19°6842 
 10°7101 20°9014 

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¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña alude a asuntos del pasado no resueltos. Habla de cierres y renacimientos.

También señala mensajes simbólicos o legados que emergen del inconsciente. Atiende emociones y detalles del sueño.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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