En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 29 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 0186 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 29 de julio

1° 0186 11° 3197 2° 4792 12° 7226 3° 7266 13° 8832 4° 8326 14° 2318 5° 7686 15° 7223 6° 2356 16° 1228 7° 9408 17° 1355 8° 9082 18° 5113 9° 8031 19° 7573 10° 6890 20° 5297

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo simboliza confusión, secretos y emociones difusas. Indica que algo nubla tu juicio o que necesitas claridad antes de decidir. También puede señalar intuiciones que aún no logras ver con nitidez.

Si El Humo es claro y se disipa, anuncia comprensión y cierre de ciclos. Si es denso o te asfixia, advierte evasión, estrés o hábitos nocivos. Invita a ventilar emociones, pedir ayuda y tomar decisiones más honestas.