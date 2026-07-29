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El Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. decidió, por nueve votos a tres, mantener la tasa de referencia entre 3,50 y 3,75%, tras reconocer un ritmo inflacionario superior a la meta de 2%, remarcar el contexto de incertidumbre y también de fuerte crecimiento de la inversión y la productividad.

De inmediato a conocida la decisión los mercados, que venían retrocediendo hasta 1,5% en el caso del Dow Jones mantuvieron la tendencia descendente tal vez porque esperaban una actitud decidida de la Fed.

Pero luego, las palabras del presidente de la Fed, Kevin Warsh, ratificando que podrían subir las tasas de mantenerse elevada la inflación sobre 2% permitió recortar las pérdidas.

La de hoy fue la segunda intervención de Warsh desde que ocupa el cargo para fundamentar una política de tasas. El funcionario se mostró en conferencia de prensa más duro respecto de la inflación de lo que el Comité expresó en su comunicado.

Definiciones

“Para algunos hogares, empresas y participantes del mercado, cinco años de elevada inflación han dejado una impresión equivocada —y difícil de revertir— de que el objetivo implícito de inflación de la Fed estaría por encima del 2%”, afirmó Warsh. “Permítanme reiterarlo: no existe un objetivo de inflación flexible. No existe un objetivo implícito flexible mientras este comité esté al mando”, dijo en conferencia de prensa.

Reiteró allí que si se mantiene elevada la inflación podrían considerar una suba de tasas.

La de hoy fue la quinta reunión consecutiva del FOMC (Comité federal de política monetaria de la Fed) en la que sus miembros optan por mantener las tasas sin cambios.

Pero votos disidentes sugieren que podría resultar cada vez más difícil para Warsh, quien asumió el cargo en mayo, seguir manteniendo las tasas estables si aumentan los temores inflacionarios.

El indicador de inflación preferido de la Fed se aceleró en los últimos meses hasta alcanzar el 3,4% interanual en mayo.

Comunicado

El comunicado del FOMC, cuya redacción es un insumo para interpretar el talante de las decisiones de la Fed, es idéntico al de su reunión previa de junio. En su texto se señala que al cabo de la reunión indicó que “el Comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de los fondos federales entre 3,50% y 3,75%, en apoyo del doble mandato de la Reserva Federal. El Comité continúa su política de mantener amplias reservas en el sistema bancario”, afirma.

“La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre que se debe, en parte, al conflicto en Medio Oriente. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes. La creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha cambiado poco“, señaló.

“La inflación sigue siendo elevada en relación con la meta del 2% del Comité, lo que refleja en parte shocks de oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluida la energía. El Comité logrará la estabilidad de precios", sentenció.

En contra de la acción de política monetaria votaron Beth M. Hammack, Neel Kashkari y Lorie K. Logan, quienes prefirieron elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos en esta reunión.

Contexto

“Las tasas de los bonos del Tesoro americano están mostrando cierto alivio después de la decisión, particularmente las de corto plazo. Por el lado de las acciones, el S&P 500 y el Nasdaq redujeron algo de las pérdidas que venían mostrando en el día y siguen operando en terreno negativo en este momento”, dijeron los analistas de Balanz.

Sin embargo, destacaron que “el mercado incorpora una suba de 25 bps en la tasa de política monetaria de la Fed para octubre de este año (con una probabilidad de 72% de que sea en septiembre) y otra de la misma magnitud para abril del próximo año".

Esa misma perspectiva de que, a pesar la decisión de hoy, las tasas suban en meses próximos, parecen impactar en los activos argentinos. Los bonos retroceden hasta 0,65% y vuelve a subir el riesgo país, hasta 450 puntos básicos.

La historia

La tasa había tenido una baja hasta el rango de 3,50% y 3,75% en diciembre de 2025, piso desde el pico de 5,5% que había alcanzado luego del ciclo agresivo de suba de tasas pospandemia.

Gracias a que la inflación cedió, la Fed inició un ciclo de relajación monetaria, pero ahora, las presiones inflacionarias por los aranceles a las importaciones y los aumentos en combustibles e insumos derivados del aumento del petróleo por la guerra en Medio Oriente frenaron el ciclo bajista en las tasas.

La reunión que concluyó hoy y su conferencia de prensa son las segundas oportunidades del presidente de la Fed, Kevin Warsh.

Para la Argentina, un aumento de la tasa podría impactar negativamente en momentos en que busca financiamiento para cumplir fuertes vencimientos en 2027.