Planificar un viaje al exterior implica revisar mucho más que los pasajes y el alojamiento. Uno de los aspectos más importantes es verificar que el pasaporte tenga la vigencia suficiente para cumplir con los requisitos migratorios del país de destino.

En el caso de Brasil, Chile, Costa Rica y Perú, las autoridades pueden impedir el ingreso de viajeros que presenten un pasaporte próximo a vencer, ya que exigen un período mínimo de validez a la hora de entrar en el país.

No cumplir con esta condición puede derivar en la denegación del embarque o del ingreso.

¿Qué vigencia debe tener el pasaporte para viajar a Brasil, Chile, Costa Rica y Perú?

Aunque los requisitos pueden variar según la nacionalidad del viajero, una de las recomendaciones más importantes es que el pasaporte conserve una vigencia mínima antes de su vencimiento.

En muchos controles migratorios se exige que el documento tenga por lo menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso. Si el pasaporte vence antes de ese plazo, la aerolínea puede impedir el embarque o las autoridades migratorias rechazar el ingreso.

Por este motivo, antes de viajar es fundamental revisar la fecha de vencimiento del documento y renovarlo con anticipación si fuera necesario.

Aclaración para argentinos : en el caso de los ciudadanos argentinos, Brasil, Chile y Perú permiten el ingreso únicamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, por lo que no es obligatorio presentar pasaporte para viajes turísticos.

Sin embargo, si el pasajero decide viajar con pasaporte, este debe cumplir con las condiciones de validez exigidas por las autoridades migratorias y por la aerolínea.

En cambio, Costa Rica sí exige pasaporte vigente a los argentinos, además de cumplir con el período mínimo de validez requerido al momento del ingreso.

Brasil, Chile, Costa Rica y Perú podrán impedir el ingreso a quienes no cumplan este requisito con el pasaporte: qué vigencia debe tener

¿Por qué es importante viajar con el pasaporte vigente?

El pasaporte es el principal documento de identificación internacional y debe encontrarse en buenas condiciones y dentro de su período de validez.

Las autoridades migratorias verifican este requisito porque buscan garantizar que el viajero cuente con un documento válido durante toda su permanencia en el país y evitar inconvenientes en caso de una extensión de la estadía o un regreso imprevisto.

Además, algunas aerolíneas realizan este control antes del embarque y pueden negar el acceso si el pasajero no cumple con las condiciones exigidas por el destino.

¿Qué hacer antes de viajar para evitar problemas en migraciones?

Antes de confirmar un viaje internacional, se recomienda:

Revisar la fecha de vencimiento del pasaporte.

Verificar los requisitos migratorios del país de destino.

Renovar el documento si está próximo a vencer.

Comprobar si el destino exige visa u otra documentación adicional.

Realizar estas verificaciones con anticipación permite evitar demoras, inconvenientes en el aeropuerto e incluso la imposibilidad de ingresar al país elegido.