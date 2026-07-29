Conservar la yerba es clave para mantener su sabor, aroma y propiedades durante más tiempo . Si bien la mayoría de argentinos la guardan en la alacena, cada vez son más que eligen dejarla en la heladera para protegerla de factores que puedan afectar su calidad.

Frente a condiciones climáticas complicadas, muchos eligen guardar la yerba en la heladera para disfrutar de unos mejores mates.

Cuándo conviene guardar la yerba en la heladera

Dejar la yerba en el electrodoméstico no suele ser lo más recomendable, pero frente a condiciones de altas temperaturas con humedad, se convierte en la mejor opción. El frío ayuda a preservar sus compuestos aromáticos y retrasa el deterioro provocado por el calor.

Yerba con y sin palo: qué tienen de diferente y cuál conviene comprar Fuente: IA

Las altas temperaturas aceleran la oxidación de los aceites naturales, lo que hace que se pierda la intensidad, el aroma y parte de su sabor. La humedad, por su parte, se infiltra en las hojas y anula su sabor.

De esta manera, es conveniente seguir algunos pasos para hacerlo de forma correcta:

Utilizar un recipiente hermético.

No dejar el paquete abierto dentro del electrodoméstico.

Mantenerla alejada de olores intensos como quesos, pescados y cebollas.

Cuál es la mejor forma de guardar la yerba

La mejor manera de conservar la yerba es dentro de un recipiente hermético que lo proteja de la luz, calor y humedad. Estas condiciones ayudan a preservar sus aceites esenciales, los cuales son responsables del aroma y sabor característico del mate.

Cuando el ambiente es fresco y seco, no hace faltar guardarlo en la heladera. También, se recomienda no dejarla en su paquete original una vez abierto por mucho tiempo.