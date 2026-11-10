El calendario de feriados nacionales de noviembre tendrá una modificación que permitirá sumar un nuevo fin de semana largo en todo el país. El onceavo mes del año transcurre con varias jornadas de descanso obligatorio, entre las que quedaron incluidas las decretadas por el Gobierno Nacional por la visita del papa León XIV.

En este contexto, el próximo feriado que podrán disfrutar será el del Día de la Soberanía Nacional que, en función de lo consignado en el sitio web oficial, ha sido trasladado para que millones de argentinos puedan disfrutar un fin de semana XL.

¿Cuándo se traslada el feriado por el Día de la Soberanía Nacional?

El Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado (ocurrida en 1845), se trasladará este año al lunes 23 de noviembre.

El Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado (ocurrida en 1845), se trasladará este año al lunes 23 de noviembre. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La modificación se aplica de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 27.399, que establece que los feriados nacionales que coincidan con martes o miércoles deben pasar al lunes anterior. En cambio, cuando caen jueves o viernes, como ocurría este año con esta fecha, se trasladan al lunes siguiente.

Así el descanso por el Día de la Soberanía Nacional quedará conformado por el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre . Será el último fin de semana largo del mes y alcanzará a todo el país.

¿Cuáles son los próximos feriados nacionales de diciembre?

Después del fin de semana largo de noviembre por el feriado del Día de la Soberanía, el calendario contempla otras fechas de descanso durante diciembre. El primer día no laborable con fines turísticos será el lunes 7 de diciembre, que permitirá extender el descanso junto al feriado del día siguiente.

El martes 8 de diciembre, por su parte, es considerado un feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María. Al tratarse de una fecha que no se traslada, se mantendrá en el día establecido por el calendario nacional.

Por último, el viernes 25 de diciembre se celebrará Navidad, otro feriado inamovible en todo el país. De esta manera, el último mes del año tendrá dos fines de semana largos.