Paraguay quedó en el centro de la atención de los argentinos este viernes, después de que el Senado destituyera a Santiago Peña y Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumiera la Presidencia.

La salida de Peña llegó después de una semana marcada por la crisis de Ueno Bank, que había sido intervenido por el Banco Central del Paraguay y terminó desencadenando una fuerte crisis política.

En Argentina, todo lo que estaba pasando también llegó al buscador más utilizado en el país. “Presidente de Paraguay” registró un fuerte salto en Google durante las últimas horas de la jornada y dejó una serie de preguntas sobre la salida de Peña, su reemplazo y el caso del banco.

Para saber qué había detrás de ese salto, vamos a explorar Google Trends, la plataforma gratuita y abierta de Google que permite seguir el interés por una búsqueda y, especialmente, ver qué otras preguntas hacen los internautas sobre un tema.

La renuncia llevó a los argentinos a Google

La búsqueda “presidente de Paraguay” prácticamente no tenía movimiento al comienzo del período analizado que va del jueves al viernes de la semana pasada. En pocas horas, la curva se disparó hasta alcanzar su punto máximo y después comenzó a bajar.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo sobre la búsqueda "presidente de Paraguay" que se convirtió en tendencia el viernes en Google. Google

Ese salto que podemos ver en el gráfico de interés a lo largo del tiempo de Google Trends coincide con el momento en que la noticia sobre Santiago Peña tomó fuerza. A partir de ahí, el término siguió generando búsquedas durante el viernes, aunque con una intensidad menor.

En Google Trends, el punto más alto se marca con 100. Ese número no significa que hayan sido 100 búsquedas sino que es el máximo de interés que registró esa búsqueda dentro del período seleccionado y el resto de la curva se compara con ese punto.

¿Qué podemos inferir de esto? que la noticia no generó un interés parejo durante esas 24 horas sino que hubo un momento en que la búsqueda de información sobre Paraguay se disparó.

Qué hubo detrás de ese pico

El jueves, Santiago Peña había presentado su renuncia en medio de la crisis desatada por Ueno Bank, pero el Congreso no llegó a aceptarla. La Cámara de Diputados avanzó con el juicio político y el viernes el Senado terminó destituyéndolo por mal desempeño en sus funciones.

La jornada del viernes todavía tenía varias preguntas abiertas. Peña no se presentó personalmente ante el Senado para ejercer su defensa y el proceso siguió adelante. Finalmente, los senadores lo declararon culpable y lo separaron del cargo. Más tarde, Pedro Alliana juró como presidente para completar el período 2023-2028.

Las preguntas que hicieron los argentinos

El listado de consultas relacionadas cambia el foco: ya no muestra cuánto interés hubo, sino qué escribieron los usuarios en Google cuando buscaron información sobre el presidente de Paraguay.

Panel de consultas relacionadas a la búsqueda "presidente de Paraguay" del viernes. Google

Las primeras posiciones están ocupadas por preguntas muy concretas: “porque renuncio el presidente de Paraguay”, “por qué renunció el presidente de Paraguay” y “renunció el presidente de Paraguay hoy”. Las tres aparecen como Breakout, la categoría que Google Trends asigna a las consultas cuyo crecimiento fue excepcionalmente alto.

También figura “renunció Santiago Peña”, mientras que “renuncio presidente de Paraguay” registró un aumento del 2.750%.

Panel de búsquedas relacionadas a la consulta "presidente de Paraguay". Google

A partir de ahí, las búsquedas empiezan a abrir otras preguntas. “Vice presidente de Paraguay” y “Pedro Alliana” muestran el interés por saber quién quedaba al frente del país después de la salida de Peña.

Qué es Google Trends y cómo funciona

Google Trends es una herramienta gratuita de Google que permite ver cómo cambia el interés por una búsqueda en un período determinado. Se puede elegir un término, un país o una región y el período que se quiere analizar.

El mapa de interés por subregión agrega una dimensión geográfica y permite ver en qué provincias se concentró el interés relativo por un término. Tampoco muestra cuántas búsquedas hubo en cada lugar sino que compara el interés de búsqueda dentro de las distintas subregiones.

La herramienta también permite consultar las búsquedas relacionadas, es decir, qué otras cosas buscaron los usuarios alrededor de un tema y ahí pueden aparecer consultas que están creciendo rápidamente y, en algunos casos, Google las identifica como “Breakout” cuando el aumento es excepcionalmente alto.

Con esta plataforma, una misma búsqueda puede mirarse desde distintos ángulos: cómo cambió el interés, dónde se concentró y qué preguntas aparecieron alrededor del tema.