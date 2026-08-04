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Agosto llega con nuevo descuentos para los usuarios de Cuenta DNI, que tendrán la posibilidad de acceder a múltiples beneficios en distintos rubros, entre ellos, supermercados, carnicerías y granjas .

El Banco Provincia confirmó que continuará vigente una promoción para ahorrar hasta un 35% en compras realizadas con este medio de pago.

Además del beneficio para alimentos, la billetera digital renovó su programa de promociones con rebajas en supermercados, comercios de cercanía, ferias y veterinarias.

Cómo acceder al descuento del 35% con Cuenta DNI y quiénes pueden aprovecharlo

El beneficio del 35% de descuento estará disponible durante todos los sábados de agosto en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas que acepten pagos con Cuenta DNI .

Confirman un descuento del 35% en carnicerías durante todos los sábados de agosto. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Hitra

Cada usuario podrá obtener un reintegro de hasta $6.000 por semana, un tope que se alcanza con compras de $17.150 realizadas mediante la aplicación.

Para acceder al beneficio es necesario:

Pagar con la aplicación Cuenta DNI.

Comprar en comercios adheridos.

Realizar la operación los sábados.

Utilizar alguno de los medios de pago habilitados por la billetera.

Qué otros descuentos de Cuenta DNI que estarán disponibles durante agosto

Además del ahorro del 35%, el Banco Provincia mantendrá otros beneficios para distintos consumos cotidianos y sumó una nueva promoción para quienes tengan mascotas.

Estos son algunos de los descuentos vigentes:

40% en pet shops y veterinarias , todos los días , con tope semanal de $4.000.

20% en comercios de barrio , de lunes a viernes , con tope mensual de $6.000.

30% para personas mayores de 60 años en comercios adheridos, de lunes a viernes .

40% en la compra de garrafas , con un tope mensual de $4.500.

Reintegro de hasta $3.000 para jóvenes de 13 a 17 años en recargas de transporte y telefonía.

La mayoría de estas promociones requiere cumplir con topes de consumo para acceder al reintegro máximo establecido por el programa.

Supermercados, ferias y comercios: qué otros beneficios habrá con Cuenta DNI

Las promociones también alcanzarán a supermercados, ferias y mercados bonaerenses, con descuentos especiales en fechas determinadas del mes.

Los días 12 y 13 de agosto , los supermercados adheridos ofrecerán un 25% de descuento, con un reintegro máximo de $5.000, que se alcanza con compras de $20.000.

El resto de los beneficios incluye:

30% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con tope semanal de $5.000.

40% de ahorro en ferias, mercados, eventos y comercios de universidades bonaerenses , con un tope semanal de $4.000.

Desde el Banco Provincia recordaron que todos los descuentos se aplican únicamente cuando el pago se realiza a través de Cuenta DNI, utilizando QR, Clave DNI, link de pago o Cuenta DNI Comercios, siempre en locales adheridos.