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Agosto llega con nuevo descuentos para los usuarios de Cuenta DNI, que tendrán la posibilidad de acceder a múltiples beneficios en distintos rubros, entre ellos, supermercados, carnicerías y granjas.
El Banco Provincia confirmó que continuará vigente una promoción para ahorrar hasta un 35% en compras realizadas con este medio de pago.
Además del beneficio para alimentos, la billetera digital renovó su programa de promociones con rebajas en supermercados, comercios de cercanía, ferias y veterinarias.
Cómo acceder al descuento del 35% con Cuenta DNI y quiénes pueden aprovecharlo
El beneficio del 35% de descuento estará disponible durante todos los sábados de agosto en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas que acepten pagos con Cuenta DNI.
Cada usuario podrá obtener un reintegro de hasta $6.000 por semana, un tope que se alcanza con compras de $17.150 realizadas mediante la aplicación.
Para acceder al beneficio es necesario:
- Pagar con la aplicación Cuenta DNI.
- Comprar en comercios adheridos.
- Realizar la operación los sábados.
- Utilizar alguno de los medios de pago habilitados por la billetera.
Qué otros descuentos de Cuenta DNI que estarán disponibles durante agosto
Además del ahorro del 35%, el Banco Provincia mantendrá otros beneficios para distintos consumos cotidianos y sumó una nueva promoción para quienes tengan mascotas.
Estos son algunos de los descuentos vigentes:
- 40% en pet shops y veterinarias, todos los días, con tope semanal de $4.000.
- 20% en comercios de barrio, de lunes a viernes, con tope mensual de $6.000.
- 30% para personas mayores de 60 años en comercios adheridos, de lunes a viernes.
- 40% en la compra de garrafas, con un tope mensual de $4.500.
- Reintegro de hasta $3.000 para jóvenes de 13 a 17 años en recargas de transporte y telefonía.
La mayoría de estas promociones requiere cumplir con topes de consumo para acceder al reintegro máximo establecido por el programa.
Supermercados, ferias y comercios: qué otros beneficios habrá con Cuenta DNI
Las promociones también alcanzarán a supermercados, ferias y mercados bonaerenses, con descuentos especiales en fechas determinadas del mes.
Los días 12 y 13 de agosto, los supermercados adheridos ofrecerán un 25% de descuento, con un reintegro máximo de $5.000, que se alcanza con compras de $20.000.
El resto de los beneficios incluye:
- 30% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con tope semanal de $5.000.
- 40% de ahorro en ferias, mercados, eventos y comercios de universidades bonaerenses, con un tope semanal de $4.000.
Desde el Banco Provincia recordaron que todos los descuentos se aplican únicamente cuando el pago se realiza a través de Cuenta DNI, utilizando QR, Clave DNI, link de pago o Cuenta DNI Comercios, siempre en locales adheridos.