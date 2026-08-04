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Agosto llega con nuevo descuentos para los usuarios de Cuenta DNI, que tendrán la posibilidad de acceder a múltiples beneficios en distintos rubros, entre ellos, supermercados, carnicerías y granjas.

El Banco Provincia confirmó que continuará vigente una promoción para ahorrar hasta un 35% en compras realizadas con este medio de pago.

Además del beneficio para alimentos, la billetera digital renovó su programa de promociones con rebajas en supermercados, comercios de cercanía, ferias y veterinarias.

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Cómo acceder al descuento del 35% con Cuenta DNI y quiénes pueden aprovecharlo

El beneficio del 35% de descuento estará disponible durante todos los sábados de agosto en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas que acepten pagos con Cuenta DNI.

Confirman un descuento del 35% en carnicerías durante todos los sábados de agosto. (Foto: Shutterstock)
Confirman un descuento del 35% en carnicerías durante todos los sábados de agosto. (Foto: Shutterstock)Fuente: ShutterstockHitra

Cada usuario podrá obtener un reintegro de hasta $6.000 por semana, un tope que se alcanza con compras de $17.150 realizadas mediante la aplicación.

Para acceder al beneficio es necesario:

  • Pagar con la aplicación Cuenta DNI.
  • Comprar en comercios adheridos.
  • Realizar la operación los sábados.
  • Utilizar alguno de los medios de pago habilitados por la billetera.

Qué otros descuentos de Cuenta DNI que estarán disponibles durante agosto

Además del ahorro del 35%, el Banco Provincia mantendrá otros beneficios para distintos consumos cotidianos y sumó una nueva promoción para quienes tengan mascotas.

Estos son algunos de los descuentos vigentes:

  • 40% en pet shops y veterinarias, todos los días, con tope semanal de $4.000.
  • 20% en comercios de barrio, de lunes a viernes, con tope mensual de $6.000.
  • 30% para personas mayores de 60 años en comercios adheridos, de lunes a viernes.
  • 40% en la compra de garrafas, con un tope mensual de $4.500.
  • Reintegro de hasta $3.000 para jóvenes de 13 a 17 años en recargas de transporte y telefonía.

La mayoría de estas promociones requiere cumplir con topes de consumo para acceder al reintegro máximo establecido por el programa.

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Supermercados, ferias y comercios: qué otros beneficios habrá con Cuenta DNI

Las promociones también alcanzarán a supermercados, ferias y mercados bonaerenses, con descuentos especiales en fechas determinadas del mes.

Los días 12 y 13 de agosto, los supermercados adheridos ofrecerán un 25% de descuento, con un reintegro máximo de $5.000, que se alcanza con compras de $20.000.

El resto de los beneficios incluye:

  • 30% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con tope semanal de $5.000.
  • 40% de ahorro en ferias, mercados, eventos y comercios de universidades bonaerenses, con un tope semanal de $4.000.

Desde el Banco Provincia recordaron que todos los descuentos se aplican únicamente cuando el pago se realiza a través de Cuenta DNI, utilizando QR, Clave DNI, link de pago o Cuenta DNI Comercios, siempre en locales adheridos.