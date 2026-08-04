El viernes 7 de agosto será feriado para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires por la firma del Decreto 2164/2025.

De esta manera, se formará un fin de semana largo que podrá ser aprovechado en la previa del asueto del 17 de agosto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Quiénes serán los beneficiados por el feriado del viernes

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció que el viernes será feriado para el Partido de Salto, fecha en la que se conmemorará las festividades de su Santo Patrono, San Cayetano.

De esta manera, se trata de una jornada no laborable oficializada por las autoridades. El día contemplará las siguientes distinciones:

Será no laborable para la administración pública.

Los empleados del Banco Provincia tendrán asueto.

Serpa considerado como feriado optativo para áreas de la industria y el comercio, es decir que dependerá de cada empleador.

Montaje EC

Por qué son importantes las fiestas patronales en la provincia de Buenos Aires

Estas fiestas son celebraciones religiosas y populares que se realizan en honor al santo o virgen que protege una ciudad. Las celebraciones suelen incluir una misa, procesiones, peregrinaciones, bendiciones, actividades abiertas a toda la comunidad, ferias de artesanos, desfiles, gastronomía, entre otros.

Tienen un valor que trasciende lo religioso porque:

Preservan la historia y la identidad local.

Conservan tradiciones.

Impulsan la economía regional.

Expresan la diversidad cultural argentina.

Cuáles son los feriados de 2026

El calendario señala los siguientes feriados en 2026: