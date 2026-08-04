Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchos buscan alternativas para disfrutar en familia, amigos y los centros híbridos como ZONA se convierten en espacios ideales para el entretenimiento y la gastronomía.

Estos lugares ofrecen una combinación de experiencias que promueven el consumo de vivencias, donde los visitantes pueden comer, jugar y disfrutar de actividades para todas las edades.

Centros híbridos: un nuevo enfoque en el entretenimiento familiar

ZONA diseño un ambiente donde se fusionan diversas opciones recreativas y gastronómicas, lo que permite a los visitantes vivir una experiencia integral. Desde videojuegos de última generación hasta espacio para festejos, cada rincón está pensado para garantizar la diversión de todos. Los sectores de bowling, pool y ping pong destacan como propuestas que, además de entretener, fomentan la socialización entre los asistentes.

En el marco de esta oferta, este espacio recreativo también presenta su propuesta gastronómica con la Zona Gourmet, un restaurante que se distingue por su atención premium y su variada carta que va desde desayunos hasta platos principales. Además, el recientemente incorporado Zona Pizza, que ofrece pizzas XL al estilo New York, se ha vuelto un punto de encuentro perfecto para compartir entre amigos, especialmente en las sucursales de Temperley y José C. Paz.

Foto: COTO.

Disfrutando de una experiencia completa en familia

Las experiencias de entretenimiento no se limitan a la gastronomía. En Zona Juegos, por ejemplo, los visitantes pueden hallar una variedad de juegos y atracciones diseñadas para ofrecer momentos de alegría y emoción. Actividades como el péndulo, el carrousel y el tren minero son solo algunas de las opciones que prometen entretener tanto a los más pequeños como a los adultos.

El diseño de las instalaciones permite que las familias puedan disfrutar juntas, creando recuerdos significativos en un entorno seguro y divertido. Además, la posibilidad de celebrar cumpleaños en los espacios dedicados a festejos añade un valor extra, convirtiendo cada visita en una ocasión especial.

Para aquellos que carguen $100.000, ZONA ofrece un beneficio añadido que incluye un bonus de $100.000 para seguir jugando, además de la oportunidad de llevarse un juguete a elección sumando solo $15.000 más. Esta promoción resalta el interés de ZONA por ofrecer constantemente nuevas experiencias y regalos que enriquecen la visita de cada cliente.

Con horarios que predominan entre las 8:00 y las 22:30, las sucursales de ZONA se están posicionando como la opción preferida para quienes buscan un lugar donde todos los integrantes de la familia puedan divertirse y disfrutar de buena comida.

Así, este polo de entretenimiento se ratifica como un referente en el sector de diversión familiar, destacando la tendencia de los centros híbridos que fusionan gastronomía y diversión en un solo lugar, ofreciendo un refugio perfecto para las vacaciones de invierno y más allá.