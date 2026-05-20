Cuando una persona fallece, lo común es que haya dejado un testamento válido que especifique la distribución de sus bienes.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero es declarado indigno conforme a los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

En tales situaciones, se inicia el proceso de sucesión intestada, que se aplica cuando no existe un testamento o este no abarca todos los bienes. El objetivo es evitar conflictos legales mediante un sistema que asigna la herencia a los parientes más cercanos.

Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no obtendrán los bienes aunque lo determine el testamento (foto: archivo).

En Argentina se reconocen dos clases de sucesión:

Sucesión intestada: se aplica en el caso de ausencia de testamento, cuando este resulta nulo o no incluye la totalidad de los bienes. En esta circunstancia, la normativa vigente determina quiénes son los herederos y la manera en que se efectúa la distribución de la herencia.

Sucesión testamentaria: se presenta cuando el difunto ha dejado un testamento válido que especifica su intención acerca de la distribución de sus bienes. Esta capacidad de disposición se encuentra sujeta a la legítima hereditaria, que asegura una parte mínima para los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge).

Razones que hacen nulo un testamento según el Código Civil

De acuerdo a los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por las siguientes razones:

Por violar una prohibición legal.

Por tener defectos de forma.

Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz.

Por ser el testador una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto.

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

Por la nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo indique el testamento Fuente: Archivo ChatGPT

¿Cuál es el orden de llamamiento hereditario en el Código Civil y Comercial?

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad y excluyen a los demás.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge: hereda junto con descendientes o ascendientes, según el caso.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

El Estado: si no hay herederos, el patrimonio pasa al Estado.

¿Qué pasa si no hay herederos?

En la eventualidad de no existir herederos ni legatarios, se dispone la herencia vacante. En esta circunstancia, el juez ordena la entrega de los bienes al Estado.

Posteriormente, si alguna persona reclama derechos hereditarios, será preciso que inicie una solicitud de herencia y acepte los bienes en el estado en el que se encuentren.

Sucesión intestada: tensiones y conflictos familiares y ley

Cuando una persona fallece sin un testamento válido, la ley establece un procedimiento claro para la distribución de sus bienes, lo que puede incluir la intervención de un juez.

Esto asegura que la voluntad del fallecido y los derechos de los herederos se mantengan en equilibrio, promoviendo una distribución justa de los bienes.

Por la nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo indique el testamento Fuente: Archivo Shutterstock

Además, es importante destacar que los herederos forzosos tienen derechos específicos que no pueden ser ignorados, lo que significa que, incluso en situaciones de sucesión intestada, ciertos parientes siempre recibirán una parte de la herencia.

Este proceso no solo busca evitar conflictos, sino que también garantiza que los derechos de los herederos sean respetados, incluso si no están mencionados en un testamento.

Es fundamental contar con un abogado especializado en sucesiones para evitar errores en la distribución de bienes. Su asesoramiento ayuda a agilizar trámites y prevenir conflictos familiares.

Las leyes sobre herencias y testamentos pueden variar según la jurisdicción y conocer las normativas locales es esencial para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales.