Es oficial | La Ley de Sucesiones asegura que los herederos pueden eludir tributar si en el testamento se incluye esta cláusula. Fuente: IA.

En España, todos los herederos están obligados a cumplir con esta responsabilidad para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Dicha normativa se aplica sin distinción del lugar donde se encuentren los bienes o la residencia del difunto.

Ante el fallecimiento de un ser querido, no solo se experimenta un profundo dolor, sino que también surgen las responsabilidades legales. En esta situación, los herederos deben decidir sobre la aceptación de la herencia, dado que el impacto fiscal puede transformar lo que inicialmente se consideraba una bendición en una nueva fuente de preocupación.

Por tanto, el proceso de solicitud de una herencia se encuentra sujeto al Impuesto de Sucesiones, el cual grava el incremento patrimonial recibido a través de legado u otros títulos sucesorios.

En el caso de que los herederos no dispongan de fondos disponibles, tienen la posibilidad de utilizar parte del dinero de la propia herencia, siempre que el testamento haya estipulado que el tercio de libre disposición se destinará a tal pago.

Sucesiones: documentación esencial para que los herederos obtengan

En relación a este aspecto, tal como ha establecido el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto".

Sucesiones: documentación esencial para que los herederos obtengan Fuente: Shutterstock

Una vez que se haya recopilado la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de suma importancia:

En primer lugar, el Banco de España, a través de su sitio web, ha proporcionado a los herederos las directrices necesarias para formalizar este proceso. Es necesario que soliciten:

El documento de adjudicación y partición de la herencia: El cual detalla cómo se reparten los bienes entre los herederos.

La justificación del pago del Impuesto sobre Sucesiones: O en su defecto, el documento que acredite la correspondiente exención fiscal.

Cómo pagar el Impuesto de Sucesiones

La acreditación del pago o la exención del impuesto es un requisito esencial para la disposición de los fondos. La normativa vigente otorga a las entidades bancarias la facultad de autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el propósito de satisfacer la obligación tributaria.

Impuesto de Sucesiones: claves legales para pagar menos

En determinadas circunstancias, los herederos pueden eludir la obligación del pago inmediato del impuesto. Si el testamento incluye la cláusula que asigna el tercio de libre disposición para satisfacer el tributo, los herederos no deberán recurrir a sus propios recursos.

Impuesto de Sucesiones: claves legales para pagar menos. (Fuente: Shutterstock)

Asimismo, existen exenciones y reducciones que difieren según la Comunidad Autónoma donde se administre la herencia.