Qué puede pasar con una herencia cuando existe una deuda por pensión de alimentos y cómo puede intervenir la Justicia.

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Cobrar una herencia puede parecer un derecho automático cuando una persona figura como heredera, pero el proceso sucesorio también puede cruzarse con deudas familiares, resoluciones judiciales incumplidas y obligaciones pendientes. En esos casos, el reparto de bienes deja de ser un trámite puramente patrimonial y pasa a depender de lo que pueda acreditarse ante la Justicia.

Uno de los escenarios que más dudas genera es el de quienes tienen pendiente el pago de una pensión de alimentos y, al mismo tiempo, están llamados a recibir bienes en una sucesión. La ley española distingue entre la deuda exigible, las posibles medidas de ejecución y los casos más graves en los que la conducta del heredero puede ser discutida dentro del marco sucesorio.

Qué puede pasar con una herencia cuando existe una deuda por pensión de alimentos y cómo puede intervenir la Justicia en España. Shutterstock / ChatGPT

Pueden impedirte cobrar una herencia si debes la pensión de alimentos

La Justicia puede intervenir cuando una persona que debe pensión de alimentos pretende recibir bienes de una sucesión. Sin embargo, esa intervención no funciona como un castigo automático. Para que el cobro se vea afectado, debe existir una resolución, una reclamación de deuda o una causa legal que permita discutir el derecho del heredero.

El Código Penal castiga el impago de prestaciones económicas fijadas en convenio aprobado judicialmente o por resolución judicial cuando se dejan de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos. La pena prevista es prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, y la reparación del daño incluye siempre el pago de las cantidades adeudadas.

Esto significa que una deuda por pensión alimenticia puede perseguirse por la vía penal si cumple esos requisitos. También puede reclamarse por la vía civil mediante ejecución de sentencia. En una sucesión, esa deuda puede pesar sobre lo que vaya a recibir el deudor, porque sus acreedores pueden reclamar el pago conforme a los cauces legales.

Qué dice el Código Civil sobre desheredar por negar alimentos

El punto más delicado aparece cuando el impago se analiza como una conducta familiar grave. El Código Civil establece que negar alimentos sin motivo legítimo puede ser causa de desheredación. Para hijos y descendientes, el artículo 853 contempla como causa justa haber negado alimentos al padre o ascendiente que deshereda.

La regla también opera en sentido inverso. El artículo 854 permite desheredar a padres y ascendientes cuando hayan negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legítimo. Además, el artículo 855 incluye entre las causas para desheredar al cónyuge haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge.

La diferencia es clave: Una cosa es deber mensualidades atrasadas de pensión de alimentos y otra es quedar privado de una herencia por una causa de desheredación correctamente incluida en testamento y, si se discute, validada por un tribunal. No basta con una acusación general ni con un conflicto familiar: debe probarse la conducta y su encaje en la ley.

También existe la figura de la indignidad para suceder, que impide heredar en supuestos especialmente graves. El artículo 756 del Código Civil considera incapaces de suceder, entre otros casos, a quienes hayan sido condenados por determinados delitos contra el causante o su entorno familiar.

Cómo puede afectar una deuda alimentaria al reparto de la herencia

El escenario más habitual no es que el juzgado elimine al deudor de la sucesión de forma directa, sino que la deuda se reclame contra lo que esa persona vaya a recibir. Si alguien debe pensión de alimentos y al mismo tiempo hereda, el crédito pendiente puede ser perseguido judicialmente, como cualquier deuda exigible, con embargos o medidas de ejecución si procede.

En la práctica, quien tiene reconocida a su favor una pensión alimenticia impagada debe conservar la resolución judicial, los justificantes bancarios, las cantidades pendientes y cualquier prueba del incumplimiento.

El impago no depende de la relación personal entre progenitores ni de los conflictos posteriores a la separación. Según recuerda un análisis jurídico publicado en 2026, la obligación subsiste cuando fue fijada judicialmente y no puede dejarse de cumplir de manera unilateral.

Cuando el impago se prolonga, el conflicto puede salir del terreno estrictamente patrimonial. La jurisprudencia reciente ha tratado estas conductas como una forma de violencia económica cuando se usan para presionar o dañar al progenitor custodio y a los hijos. La sentencia STS 41/2024 señala que el incumplimiento reiterado puede generar daño moral indemnizable si se acredita.

La pensión de alimentos es una obligación fijada para cubrir necesidades básicas y su incumplimiento puede tener consecuencias legales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La respuesta jurídica no se reduce a un sí o un no. Deber pensión de alimentos no impide automáticamente cobrar una herencia en España. Pero esa deuda puede reclamarse, ejecutarse sobre los bienes heredados y, en casos más graves, formar parte de una discusión sobre desheredación o pérdida de derechos sucesorios. La clave siempre estará en la prueba, en la resolución judicial previa y en cómo encaje el caso dentro del Código Civil y del Código Penal.