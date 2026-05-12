En Argentina, no todas las personas tienen garantizado recibir una herencia, incluso si aparecen en un testamento o forman parte de la familia directa del fallecido. El Código Civil y Comercial de la Nación contempla la figura de los “herederos indignos”, una condición que puede excluir completamente a alguien de una sucesión, lo cual los deja fuera de todo el reparto de bienes. La indignidad para suceder es una figura legal que impide que una persona reciba bienes, dinero o propiedades de una herencia. Esto ocurre cuando el heredero realizó conductas consideradas especialmente graves por la ley o por haber cometido determinados actos contra el causante o su entorno familiar. La normativa establece que no solo pueden quedar afuera familiares lejanos, sino también hijos, padres, cónyuges o cualquier otra persona incluida en un testamento. En estos casos, la exclusión puede aplicarse aunque exista un documento que inicialmente los beneficiara. Para que la indignidad tenga efecto, debe iniciarse una demanda judicial luego de la apertura de la sucesión. Además, esa acción debe ser presentada por quien reclame los derechos hereditarios que pasarían a corresponderle tras la exclusión del indigno. El Código Civil y Comercial enumera distintos casos en los que una persona puede ser considerada indigna y quedar automáticamente fuera de la sucesión. Entre ellos se encuentran: La ley argentina también contempla una excepción que puede revertir la exclusión de la herencia. Esto sucede cuando el causante decide perdonar expresamente a la persona considerada indigna. Ese perdón puede quedar reflejado en un testamento posterior a los hechos que originaron la indignidad. En ese caso, el heredero vuelve a tener derecho sobre los bienes sucesorios. Sin embargo, la situación puede discutirse judicialmente si se demuestra que el fallecido desconocía la causa de indignidad al momento de redactar el testamento.