Qué puede reclamar Hacienda sobre una herencia antes del reparto y qué plazos deben tener en cuenta los herederos.

Es oficial | Hacienda confirma que pagar el impuesto de sucesiones no significa aceptar la herencia

Confirmado: este es el tiempo que tiene una familia para reclamar una herencia antes de que el Estado se quede con los bienes

Recibir una herencia suele asociarse con la llegada de dinero, una vivienda o una parte del patrimonio familiar. Pero el proceso sucesorio tiene una dimensión fiscal que muchos herederos descubren tarde: antes de disfrutar de los bienes, pueden aparecer obligaciones ante Hacienda.

En España, el punto clave está en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La ley grava la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, según recoge la Ley 29/1987 publicada en el BOE.

Ese impuesto puede exigirse aunque el reparto todavía no se haya completado y aunque el heredero aún no tenga el dinero en su cuenta.

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Hacienda puede reclamar una herencia aunque aún no se haya cobrado

La Agencia Tributaria fija una regla que conviene tener clara desde el primer momento. En las adquisiciones por causa de muerte, incluidas las cantidades procedentes de seguros de vida cuando corresponda, el plazo para presentar la declaración del modelo 650 es de seis meses desde el día del fallecimiento.

Ese plazo no depende de que los herederos ya hayan vendido una vivienda, repartido el dinero del banco o firmado todos los documentos notariales. La obligación fiscal se activa por el fallecimiento y por la adquisición hereditaria, no por el momento en que el heredero transforma los bienes en efectivo. Por eso, una persona puede tener que liquidar el Impuesto de Sucesiones antes de disponer materialmente de la herencia.

La propia Agencia Tributaria, en las instrucciones del modelo 650, recuerda que el plazo de presentación es de seis meses desde el fallecimiento del causante o desde que sea firme la declaración de fallecimiento. También indica que, una vez cumplimentado el modelo, el importe debe ingresarse en una entidad colaboradora cuando resulte cuota a pagar.

Qué pasa si la herencia está bloqueada o todavía no hay dinero

El problema aparece cuando la herencia incluye inmuebles, cuentas bloqueadas, bienes difíciles de valorar o conflictos entre herederos. En esos casos, el heredero puede no haber recibido efectivo suficiente para pagar el impuesto dentro del plazo. Aun así, el calendario fiscal sigue avanzando y puede generar recargos, intereses o requerimientos si no se presenta la autoliquidación.

La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones prevé mecanismos para facilitar el pago con bienes de la propia sucesión. El BOE recoge, por ejemplo, que no se considera entrega de metálico a los herederos el libramiento de cheques bancarios con cargo a depósitos o a la venta de valores cuando el objetivo exclusivo sea pagar el impuesto a la Administración acreedora.

Esta previsión resulta importante porque permite usar determinados activos hereditarios para cumplir con Hacienda sin que eso se trate como una entrega ordinaria al heredero. En la práctica, bancos, notarías y asesores suelen intervenir para ordenar estos pagos cuando hay dinero en cuentas del fallecido o valores que pueden liquidarse.

También existe la posibilidad de pedir una prórroga para presentar el impuesto, aunque debe solicitarse en plazo. La Agencia Tributaria autonómica de Murcia, en una explicación aplicable a su gestión del tributo, señala que la prórroga puede alcanzar otros seis meses y que la solicitud debe presentarse dentro de los cinco primeros meses del plazo inicial.

Pagar el impuesto no siempre significa aceptar la herencia

Hay una confusión frecuente: pensar que presentar o pagar el Impuesto de Sucesiones equivale automáticamente a aceptar la herencia. La doctrina económico-administrativa distingue ambos planos.

Un criterio publicado por el Ministerio de Hacienda sobre una resolución del TEAR de Valencia, reiterado después por el TEAC en 2025, concluye que la presentación e ingreso de la autoliquidación del impuesto, por sí sola, no supone aceptación tácita de la herencia si no hay otras pruebas de aceptación.

La diferencia importa porque el heredero puede cumplir una obligación fiscal sin haber realizado todavía todos los actos civiles necesarios para aceptar o repartir los bienes. El Código Civil contempla que la aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita, pero la Administración tributaria y los tribunales han tenido que precisar cuándo un acto revela verdadera voluntad de aceptar y cuándo solo responde a una exigencia fiscal.

En 2026, el debate volvió a ganar relevancia por la doctrina del Tribunal Supremo sobre los aplazamientos del Impuesto de Sucesiones. Cinco Días informó de que la sentencia 1297/2025 permitió ampliar el margen para solicitar aplazamiento del pago hasta seis meses en autoliquidaciones, frente a interpretaciones más restrictivas aplicadas por algunas administraciones.

El asesoramiento legal puede ser clave para revisar plazos, prórrogas y opciones de aplazamiento ante Hacienda. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una herencia puede generar obligaciones fiscales antes de convertirse en dinero disponible. Por eso conviene revisar plazos, bienes, deudas, comunidad autónoma competente y opciones de prórroga o aplazamiento desde el inicio. Esperar al reparto final puede salir caro si Hacienda entiende que el impuesto ya debía haberse presentado.