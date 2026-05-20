En esta noticia ¿Qué significa soñar con muerto?

Durante este miércoles, 20 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 20 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0647 - Muerto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 20 de mayo

1° 0647 11° 7285 2° 6005 12° 3158 3° 0736 13° 7479 4° 4930 14° 8229 5° 8276 15° 8887 6° 7500 16° 7145 7° 2281 17° 7541 8° 9821 18° 6716 9° 1639 19° 7369 10° 2330 20° 9449

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto no siempre es negativo; suele reflejar cierre de ciclos o la necesidad de soltar el pasado.

También puede ser tu mente procesando emociones: recordar valores, revisar decisiones o sanar asuntos pendientes.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.