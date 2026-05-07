La Ley de Sucesiones en Argentina establece que determinadas personas tienen derecho a recibir una parte de la herencia incluso cuando el testamento disponga otra cosa. El Código Civil y Comercial de la Nación protege a los llamados herederos legítimos, quienes cuentan con una porción garantizada de los bienes que no puede ser quitada por decisión del fallecido. La legislación argentina reconoce como herederos legítimos a los descendientes, los ascendientes, el cónyuge y los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive. Esto significa que hijos, padres, esposos, hermanos, sobrinos y tíos pueden tener derechos hereditarios según cada caso. Sin embargo, los descendientes, ascendientes y el cónyuge cuentan con una protección especial dentro de la sucesión. La Ley de Sucesiones determina que estas personas tienen derecho a una porción legítima de la herencia y no pueden ser excluidas mediante un testamento. En caso de que no existan descendientes, ascendientes ni cónyuge, la herencia pasa a los parientes colaterales. Dentro de este grupo se encuentran hermanos, sobrinos y tíos, aunque si existen hermanos y sobrinos, los tíos quedan excluidos de la sucesión. La porción legítima es la parte de la herencia reservada obligatoriamente para determinados herederos. Esto implica que una persona no puede disponer libremente de todos sus bienes mediante un testamento. Según el Código Civil y Comercial, la división funciona de la siguiente manera: La sucesión testamentaria permite que una persona decida cómo repartir sus bienes después de su muerte. Sin embargo, el documento debe cumplir determinados requisitos legales para ser válido y no afectar los derechos de los herederos legítimos. Cuando un testamento incumple las normas establecidas por la ley, puede ser declarado nulo. Esto puede ocurrir por problemas de forma, incapacidad de la persona al momento de firmarlo o situaciones de violencia o engaño. Un testamento puede ser considerado nulo por las siguientes razones: